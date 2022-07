No Bullshit. Dat zijn wij. Goosecraft.

Adventurous as a cowboy. Sexy as a megastar. Making the ordinary legendary. Dat is het nieuwe Goosecraft. Nieuwsgierig? Op de Modefabriek ontdek je onze new brand identity en onze eerste full fashion collectie.

Goosecraft heeft zichzelf doorontwikkeld en het resultaat is sensationeel. We zijn klaar om de wereld te veroveren, vertelt Mitchell Bergman. Te beginnen op de Modefabriek.

We hebben de bestaande merkidentiteit van Goosecraft een flinke boost gegeven. Elementen hiervan zijn een jongere positionering en een verbreding van onze huidige doelgroep. De belangrijkste verandering is dat we nu een full fashion brand zijn. Goosecraft had al een rockstar & cowboy uitstraling. Nu gaan we een stap verder en zeggen: leef het leven als een megastar. Be independent, live on the edge.

Spring/Summer 2023

Op de Modefabriek wordt de eerste full fashion collectie van Goosecraft gepresenteerd. De collectie bestaat in de kern uit leather en wordt aangevuld met non-leather items om de klant een totaalbeeld te bieden, vertelt Leontien Schutte. Met de collectie maken we een ‘reis’ door California. Met onder andere Western invloeden die je veel op de catwalks ziet. Deze worden vertaald naar mooi bewerkte leren jassen, al dan niet met franjes, met rauwe vintage details en mooie zachte kwaliteiten. Een belangrijke trend zijn suits, vertaald in leer, bandana in viscose/satin prints en ook in mooie organic cotton elasthan kwaliteiten.

Eén van de thema’s in de collectie is free spirit-traveling-festival way of life. De kleur groen is hierbij de rode draad. Denk aan statement pieces als een leren jas met fel groene pailletten details gecombineerd met een fel groen metallic bustier.

De journey eindigt met een endless summer; luchtige viscose crinkle in fuchsia tonen en de frisse papaya smoothie kleur, gecombineerd met nieuwe leren silhouetten. Alles mag en kan, more is more. Be the star of your own life.

Kun je dat aan?

Je kunt als merk niet voor iedereen zijn. Goosecraft zoekt het randje op. Zo zijn we ooit begonnen en zo zijn we nog steeds. Rauw, rock ’n roll, sexy. Kun je dat aan? Dan zien we je graag op onze stand (Hall A, stand A023) op de Modefabriek in Amsterdam.