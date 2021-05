No Excess Denim

Dit seizoen vernieuwen we het kleurenpallet van onze vertrouwde 711 en 712 denim fits. Dit varieert van gebleekt lichtblauw tot effen donkerblauw en als extra toevoeging een nieuwe zwarte denim.

De 711 is onze tijdloze fit, deze klassieker heeft een rechte pijp van heup tot enkel.

De nieuwe 712x1 jeans is gemaakt van comfortabel stretchdenim. De relaxte fit op het bovenbeen en de slim fit aan het onderbeen zorgen voor extra draagcomfort. Het 5-pocket model met extra details als getapete zakken en extra stiksels, geeft deze jeans een luxe uitstraling.

Over No Excess

No Excess, opgericht in 1988, is een Nederlands bedrijf gevestigd in Amsterdam. We creëren mode voor mannen die kiezen voor een ongecompliceerde look en kleding die gemakkelijk te dragen is. Het merk is te koop in meer dan 20 landen en heeft wereldwijd ongeveer 1500 verkooppunten. Sinds 2015 is er een winkel in Maastricht, Nederland.