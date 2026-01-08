No Excess FW26: Comfort Icons met een heritage twist

Met FW26 kiest No Excess niet voor een nieuwe koers, maar voor verdere verfijning en focus. Onder de noemer The Heritage Edit draait de collectie om herkenbaarheid, draagbaarheid en bewezen succes. Centraal staan de Comfort Icons: kernstijlen die het DNA van No Excess belichamen en fungeren als de commerciële ruggengraat van het seizoen. Minder ruis, meer richting - en dat is voelbaar in elke categorie.

De inspiratie komt uit klassieke menswear, met verwijzingen naar uit workwear, college-looks en outdoor-stijlen. Geen trendgedreven statements, maar kleding voor dagelijks gebruik. Tijdloze silhouetten worden vertaald naar moderne essentials, altijd met het uitgangspunt Comfort at every moment. FW26 voelt daarmee als een logisch vervolg op eerdere seizoenen, maar dan scherper gedefinieerd en consistenter opgebouwd.

Materialen die het verschil maken

Comfort zit bij No Excess niet alleen in het verhaal, maar vooral in de materialen. Zachte knitstructuren zoals bouclé en chenille spelen een belangrijke rol, net als corduroy, wool-look fabrics en clean technical blends. Stretch en bewegingsvrijheid zijn standaard, zonder concessies te doen aan uitstraling.

Credits: No Excess

Credits: No Excess

Binnen outerwear zet No Excess stevig in op functionaliteit. De Superior Comfort-lijn omvat hybride jassen met volledig waterproof materialen, gecoate stoffen, getapete naden en waterdichte ritsen. Praktisch, maar altijd clean en draagbaar - precies wat de moderne consument verwacht.

Het kleurpalet blijft in de basis rustig en vertrouwd, met warme neutrale tinten, rijke bruintonen en diepe blauwen. Tegelijkertijd brengt No Excess bewust meer uitgesproken kleuraccenten in de collectie, zoals Cayenne Red, Moss Green en Caramel. Deze tinten zorgen voor energie en onderscheid op de winkelvloer en spelen in op een markt die nadrukkelijk vraagt om meer kleur, zonder de herkenbare No Excess-signatuur los te laten. De combinatie van rustige basiskleuren en sterke accenten maakt de collectie veelzijdig, commercieel en toekomstbestendig.

Credits: No Excess

Credits: No Excess

Sterke categorieën, lange verkoopcyclus

FW26 draait om seasonless key pieces met een lange verkoopperiode. De fits zijn overwegend regular, met een subtiele moderne update. Daarnaast is er ruimte voor enkele relaxed en loose fits, afgestemd op marktbewegingen maar altijd in balans met comfort.

De focus ligt op sterke kerncategorieën: outerwear, overshirts en shirts, aangevuld met lichtgewicht knitwear, verfijnde sweats en pants. Binnen die laatste categorie valt vooral de groei van travel pants op: functioneel, veelzijdig en commercieel aantrekkelijk inmiddels een echte No Excess-klassieker.

De collectie wordt geleverd in meerdere drops, met een sterke seizoensstart en doorlopende beschikbaarheid richting herfst en winter. Dit ondersteunt vroege sell-through en beperkt voorraadrisico’s voor retailers.

Credits: No Excess

Heldere koers richting partners

Ook strategisch kiest No Excess voor duidelijkheid. De Comfort Icons vormen een vaste pijler per seizoen en worden actief ondersteund via marketingcampagnes, POS-materialen, social content en marketplaces. De koppeling tussen collectie, marketing en sales wordt verder versterkt, met als doel een consistent en herkenbaar merkverhaal op de winkelvloer.

FW26 bevestigt daarmee waar No Excess voor staat: betrouwbare menswear met comfort als kern, vertaald naar een collectie die zowel inhoudelijk als commercieel overtuigt.