No Excess lanceert FW25 en introduceert de COMFORT COFFEE CLUB tijdens Pitti Uomo

No Excess presenteert met trots de nieuwe FW25-collectie en het innovatieve COMFORT COFFEE CLUB-concept tijdens de komende Pitti Uomo. Met deze introductie biedt No Excess winkels de mogelijkheid om hun klanten niet alleen kleding, maar ook een unieke lifestyle-ervaring aan te reiken. Dit concept versterkt zowel de merkidentiteit als de klantbeleving.

De opkomst van non-fashion producten in de modewereld

Modemerken voegen steeds vaker lifestyle-elementen aan hun assortiment toe om een diepere connectie met hun klanten te creëren. Non-fashion producten, zoals luxe koffies en exclusieve accessoires, spelen in op de groeiende trend waarin consumenten op zoek zijn naar een complete merkervaring die aansluit bij hun levensstijl. Met de COMFORT COFFEE CLUB speelt No Excess in op deze trend, door niet alleen mode, maar een volledige beleving aan te bieden die past bij de comfortabele, stijlvolle identiteit van het merk.

Credits: No Excess

Wat biedt de COMFORT COFFEE CLUB?

Het COMFORT COFFEE CLUB-concept gaat verder dan een kop koffie in de winkel. Dit initiatief omvat een exclusieve, zorgvuldig samengestelde koffiemelange in een innovatieve verpakking die direct aan klanten wordt verkocht. De bonen zijn verpakt in een duurzame, stijlvolle verpakking die perfect aansluit bij de No Excess-esthetiek en ideaal is als cadeau of voor thuisgebruik. Daarnaast bevat het pakket een luxe “coffee on the go” mok, ontworpen voor de moderne man die altijd onderweg is, maar toch waarde hecht aan kwaliteit en stijl.

Credits: No Excess

Credits: No Excess

Een toegevoegde waarde voor winkeliers en klanten

Met de COMFORT COFFEE CLUB creëren retailers met No Excess een unieke en uitnodigende omgeving waarin klanten kunnen ontspannen en zich volledig kunnen onderdompelen in de No Excess-wereld. Door de koffiebonen en de luxe mok daadwerkelijk aan te bieden als product in de winkels, wordt de No Excess-ervaring verlengd tot buiten de winkelmuren, wat bijdraagt aan een sterkere merkloyaliteit. Klanten ervaren No Excess als meer dan mode; het merk wordt uitgebreid naar een lifestyle.

Deze geïntegreerde merkervaring versterkt niet alleen de merkidentiteit, maar biedt ook winkeliers een onderscheidend element dat de band met hun klanten verdiept.

No Excess bij Pitti Uomo

No Excess nodigt geïnteresseerden uit om de FW25-collectie en het innovatieve COMFORT COFFEE CLUB-concept te ontdekken tijdens Pitti Uomo. Het merk is te vinden op stand 7 in de RONDINO-hal.