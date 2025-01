No Excess Menswear FW25: Trends en inzichten

Terwijl we ons klaarmaken voor het FW25-seizoen, kijkt het designteam van No Excess ernaar uit om de inspiratie, opvallende stukken en trends die deze collectie vormgeven met je te delen. Hier is alvast een voorproefje van wat je kunt verwachten.

Wat inspireerde de FW25-collectie?

Voor FW25 hebben we tijdloos vakmanschap gecombineerd met de moderne man zijn behoefte aan comfort en veelzijdigheid. De collectie bevat hoogwaardige stoffen zoals gestructureerde jacquards, zachte corduroy, warme wolmixen en bouclé breisels. Deze materialen weerspiegelen onze toewijding aan stijlvolle, veelzijdige kleding die gemakkelijk te dragen is. Het kleurenpalet bestaat uit groentinten, off-white, grijs, bordeaux en tijdloos blauw – een mix van klassiek en fris.

FW25. Credits: No Excess

Hoe balanceert de collectie tussen opvallende en eenvoudige stijlen?

Bij No Excess draait alles om balans. Dit seizoen hebben we opvallende stukken ontworpen, zoals shirts met jacquardpatronen en bouclé tweed overshirts voor mannen die graag opvallen. Tegelijkertijd hebben we strakke, eenvoudige stukken zoals jersey shirts en hybride jassen toegevoegd voor een ingetogen look. Ook bevat de collectie luxueuze, zachte breisels die comfort en verfijning aan elke outfit toevoegen.

Comfort staat centraal. Hoe biedt FW25 dat?

Comfort staat aan de basis van alles wat we maken. Voor FW25 hebben we ons gericht op relaxte maar verfijnde pasvormen voor broeken, shirts en bovenkleding. Onze populaire Travel Pant-lijn bevat nu bredere pasvormen en combineert perfect met bijpassende overshirts van flexibele 4-way stretchstoffen. Daarnaast hebben we nieuwe co-ord sets in corduroy en travelstoffen toegevoegd om moeiteloos stijlvol te kunnen kleden.

FW25. Credits: No Excess

Wat zijn de blikvangers van dit seizoen?

Enkele hoogtepunten van FW25 zijn:

Shirts: Comfortabele opties in jacquardpatronen, corduroy en jersey, ideaal voor laagjes of als op zichzelf staande stukken.

Knits: Warme en zachte ontwerpen met gestructureerde garens, patronen en veelzijdige korte mouwstijlen.

Outerwear: Praktische hybride jassen voor de vroege winter en geïsoleerde, middelzware stijlen met gerecyclede vulling voor koudere dagen.

Waar kun je de FW25-collectie bekijken?

We zijn verheugd om FW25 te presenteren tijdens Pitti Uomo in Florence, van 14 tot 17 januari, in de Rondino Hall, stand 7. Hoogtepunten zijn onder andere:

De lancering van onze nieuwste FW25-collectie.

De officiële introductie van de NXS Comfort Coffee Club.

Een gastvrije ruimte waar je de collectie kunt ontdekken en ons team kunt ontmoeten.

Daarnaast kun je de collectie bekijken in onze showrooms. Neem contact op met je salesagent om een afspraak te maken.

FW25. Credits: No Excess

Wat staat er nog meer op de planning?

FW25 is meer dan alleen herenmode – het is een ode aan tijdloze stijl, dagelijks comfort en een nuchtere benadering van mode. We kunnen niet wachten om deze reis met je te delen. Tot ziens bij Pitti Uomo of in een van onze showrooms!