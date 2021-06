Nog meer kleur in de wereld van Kascha-C

Eindelijk is het zover!

Het herfstachtige weer in ons land heeft plaats gemaakt voor heerlijk weer en veel zonnestralen. Alles staat in bloei, wat zorgt voor een kleurenpalet van de mooiste bloemen en planten. De dagen zijn langer en op straat begint het bruisende leven langzaam maar zeker weer terug te keren. Wij vinden dit allemaal prachtig en het geeft ons veel inspiratie en een energieboost...

...De situatie die wij hierboven schetsen loopt eigenlijk parallel met onze huidige situatie. Kascha-C groeit en ook dat geeft ons veel energie. De collecties blijven groeien, er ontstaan nieuwe productlijnen met nog meer kleuren dan voorheen. Hier horen volgens ons ook nieuwe productfoto’s bij. Zo gezegd zo gedaan! We laten het niet alleen bij nieuwe foto’s, maar vonden het ook de juiste timing om onze website een upgrade te geven. En met heel veel plezier en trots, willen wij jou laten weten dat deze website op woensdag 7 juli, live gaat! Klik hier om ‘m te bekijken.

What’s new?

Naast een nieuw uiterlijk, zijn er ook diverse praktische aspecten van de website aangepast. Zo heb je als bezoeker meer overzicht, een uitgebreide zoekfunctie en de mogelijkheid om te switchen tussen Nederlands- of Engelstalig.

Onze vernieuwde website is eigenlijk nog maar het begin want op de achtergrond zijn wij bezig met hele mooie, nieuwe producten. We kunnen niet wachten om deze ook met je te delen!

To be continued…

Wil je graag onze nieuwe productfoto’s gebruiken op jouw socials? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zullen je dan een mooie selectie toesturen.