Nog niet klaar met paars: Digital Lavender voorspelt als kleur van het jaar 2023

Wie paars en specifiek lila of lavendel helemaal zat is, is er helaas slecht nieuws. Trendforecaster WSGN en kleurbureau Coloro voorspellen dat de kleur van het jaar 2023 ‘digital lavender’ zal zijn, aldus een persbericht.

“Paars zal terugkeren als de belangrijkste kleur van 2023 en zal staan voor wellness en digitaal escapisme,” aldus het persbericht van WSGN. “Herstellende rituelen zullen een prioriteit worden voor consumenten die hun gezondheid willen beschermen en verbeteren en digital lavender zal verbinden met deze focus op welzijn en een gevoel van stabiliteit en balans bieden.”

WSGN geeft aan de kleur digital lavender een gender-inclusieve kleur is en al zeer geliefd is onder jongeren. De trendforecaster verwacht dat de kleur in alle mode product categorieën te zien zal zijn in 2023.

Paars is ook al meerdere jaren door kleurinstituut Pantone verkozen tot kleur van het jaar. In 2008 ging het om de tint ‘Blue Iris’ een dieppaarse en enigszins koelere tint. 2014 werd uitgeroepen tot het jaar van ‘Radiant Orchid’ en warme roze-paarse kleur en last but not least ‘Ultra Violet’, de kleur van het jaar 2018.