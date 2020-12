Ontdek elke Pantone-kleur van het jaar sinds 2000

Kleurengigant Pantone heeft sinds 2000 een jaarlijkse voorspelling voor de kleur van het jaar onthuld, gekozen op basis van diepgaande trendvoorspellingen, evenals sociaaleconomische omstandigheden, levensstijl en politieke invloeden, zoals mode, entertainment en reisbestemmingen.

Deze kleurvoorspellingen zijn ook beïnvloed door nieuwe technologieën, materialen, texturen, sociale mediaplatforms en zelfs aankomende sportevenementen die wereldwijde aandacht trekken, legt Pantone uit.

Laurie Pressman, vice-president van het Pantone Color Institute, zei in 2017: "De Pantone-kleur van het jaar is zoveel meer gaan betekenen dan 'wat trending is' in de wereld van design; het is echt een weerspiegeling van wat er vandaag nodig is in onze wereld.

“Nu individuen over de hele wereld meer gefascineerd raken door kleur en beseffen dat ze in staat zijn om diepe boodschappen en betekenissen over te brengen, moeten ontwerpers en merken zich gesterkt voelen om kleur te gebruiken om te inspireren en te beïnvloeden. De kleur van het jaar is een moment in de tijd dat de strategische richting geeft aan de wereld van trend en design, en weerspiegelt het werk van het Pantone Color Institute dat het hele jaar door hetzelfde doet voor ontwerpers en merken."

Sinds 2000 heeft Pantone de kleuren rozenkwarts, een rustig blauw, een aards wijnrood, evenals een stralende orchidee als de kleur van het jaar onthuld. Elk werd geselecteerd om te dienen als een uitdrukking van een stemming of houding die wereldwijd resoneert, terwijl het productontwikkeling en aankoopbeslissingen beïnvloedt in mode, woninginrichting en industrieel ontwerp, evenals productverpakkingen en grafisch ontwerp.

Normaal gesproken wordt er voor elk jaar maar een kleur uitgekozen, maar in zowel 2016 als 2021 zijn er twee kleuren verkozen tot kleuren van het jaar.

Pantone Kleuren van het Jaar 2000-2021

2000 - Cerulean

Pantone's eerste kleur van het jaar in 2000 was ‘Cerulean Blue’, ook wel de ‘kleur voor het millennium’ genoemd. De tint werd gekozen om de kleur van de lucht op een serene, kristalheldere dag weer te geven, om een ​​gevoel van innerlijke rust en spirituele vervulling te bieden.

2001 - Fuchsia Rose

De felle, feel-good vrouwelijk roze kleur, ‘Fuchsia Rose’ werd gekozen door de gepassioneerde, intense en spannende, maar ook warme en aandoenlijke sfeer.’

2002 - True Red

In 2002 selecteerde Pantone de felle ‘True Red’ kleur voor de associatie met liefde, macht en passie, net zoals de diepe en betekenisvolle tint.

2003 - Aqua Sky

De lichte blauw-groen kleur, ‘Aqua Sky’ kleur was gekozen omdat het zacht, kalmen cool was. Het biedt een sereen gevoel.

2004 - Tigerlily

Voor 2004 keerde Pantone terug naar een gewaagde tint genaamd ‘Tigerlily’. Geinspireerd op de bloem, de warme oranje kleur bevat zowel rood als geel waar macht, passie en verjonging uit voortkomt.

2005 - Blue Turquoise

Pantone houdt van blauwtinten, ook in 2005. Toen werd de kleur ‘Blue Turquoise’ gekozen, vooral gebaseerd op de kleur van de zee. De tint is ietsje lichter dan Turquoise met minder groen waardoor de tint ietsje koeler wordt.

2006 - Sand Dollar

Geïnspireerd op de economie-zorgen in 2006 selecteerde Pantone ‘Sand Dollar,’ een neutrale tint dat in groot contrast is met de felle blauwe kleren die normaal gesproken gekozen worden. De warme tint, verwant aan de woestijn en warme stranden, werd gekozen om te ontspannen.

2007 - Chili Pepper

In 2007 bood Pantone een “schok van energie en inspiratie,” met de diepe, pittig rode “Chili Pepper” tint. De gewaagde rode kleur was gekozen om de uitdagende, enthousiaste en zelfverzekerde houding voor mode en zelf-expressie.

"Of het nu gaat om het uiten van gevaar, feest, liefde of passie, rood zal niet worden genegeerd", legt Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, uit. “Chili Pepper is een weerspiegeling van exotische smaken, zowel op de tong als op het oog. Niets weerspiegelt de geest van avontuur meer dan de kleur rood. Tegelijkertijd spreekt Chili Pepper tot een bepaald niveau van vertrouwen en smaak.”

2008 - Blue Iris

Door de stabiele en kalmerende aspecten van blauw te combineren met de mystieke en spirituele kwaliteiten van paars, vervult ‘Blue Iris’ de behoefte aan geruststelling in een complexe wereld, terwijl het een vleugje mysterie en opwinding toevoegt.

"Pantone heeft Blauwe Iris gekozen als de kleur van het jaar, omdat deze het beste de kleurrichting in 2008 vertegenwoordigt voor mode, cosmetica en huishoudelijke producten", aldus Eiseman. “Als weerspiegeling van de tijd brengt Blue Iris het betrouwbare aspect van blauw samen, onderstreept door een sterke, diepzinnige paarse tint. Emotioneel is het verankerend en meditatief met een vleugje magie. Zoek het kunstig gecombineerd met diepere pruimen, roodbruin, geelgroen, druiven en grijzen."

2009 - Mimosa

Een warme en boeiende gele ‘Mimosa’ werd gekozen in een tijd van economische onzekerheid en politieke verandering. Pantone verklaarde dat optimisme van het grootste belang is en dat geen enkele andere kleur meer hoop en geruststelling uitdrukt dan geel. Het werd ook geselecteerd vanwege zijn veelzijdigheid, omdat het een tint is die bij elke andere kleur past, aantrekkelijk is voor mannen en vrouwen en zich vertaalt naar zowel mode als interieurs.

Eiseman, voegde eraan toe: “De kleur geel is een voorbeeld van de warmte en verzorgende kwaliteit van de zon, eigenschappen waar wij mensen van nature naar toe worden aangetrokken om ons gerust te stellen. Mimosa spreekt ook tot verlichting, omdat het een tint is die tot verbeelding en innovatie leidt. "

2010 - Turquoise

Net als in 2005 is ‘Turquoise’ een uitnodigende, lichtgevende tint die de serene kwaliteiten van blauw combineert met de verkwikkende aspecten van groen. De rustgevende kleur wordt in sommige culturen beschouwd als een beschermende talisman en heeft een diepere betekenis van mededogen en genezing, en een kleur van geloof en waarheid, geïnspireerd door water en lucht.

2011 - Honeysuckle

Beschreven als een kleur voor alle seizoenen, werd de roodachtig roze ‘Honeysuckle’-tint geselecteerd omdat deze bemoedigend en opbeurend was. De verkwikkende tint werd gekozen om vertrouwen, moed en geest te bieden.

Eiseman beschreef Honeysuckle als een "boeiende, stimulerende kleur die de adrenaline op gang brengt".

2012 - Tangerine Tango

Pantone riep iedereen op om het nieuwe jaar in te dansen vanwege de 2012 kleur van het jaar ‘Tangerine Tango’. De pittige roodachtige oranje tint, die doet denken aan de stralende schakeringen van een zonsondergang, werd geselecteerd om een ​​energieboost en een nieuwe lading te geven om vooruit te komen.

"Verfijnd maar tegelijkertijd dramatisch en verleidelijk. Tangerine Tango is een oranje met veel diepgang", aldus Eiseman. "Tangerine Tango combineert de levendigheid en adrenalinestoot van rood met de vriendelijkheid en warmte van geel, om een ​​goed zichtbare, magnetische tint te vormen die warmte en energie uitstraalt."

2013 - Emerald

Na een gedurfde oranje koos Pantone voor 2013 voor een levendig, stralend, weelderig ‘Emerald’ groen om het welzijn te verbeteren door balans en harmonie te bevorderen. Meestal geassocieerd met schitterende, kostbare edelstenen, is de perceptie van ‘Emerald’ verfijnd en luxueus, maar Pantone voegt eraan toe dat de kleur ook staat voor groei, vernieuwing, welvaart, genezing en eenheid.

2014 - Radiant Orchid

Een betoverende harmonie van fuchsia, paarse en roze ondertonen, ‘Radiant Orchid’ wekt vertrouwen en straalt grote vreugde, liefde en gezondheid uit. Beschreven als een "oogverblindende aandachtstrekker" door Pantone, stralen de roze ondertonen van de kleur uit op de huid en produceren ze een gezonde gloed wanneer ze door zowel mannen als vrouwen worden gedragen, en dat was ook populair.

2015 - Marsala

A naturally robust and earthy wine red, ‘Marsala’ wordt door Pantone beschreven als een "rijke en charismatische" tint waarvan wordt gezegd dat hij "geest, lichaam en ziel verrijkt". De kleur werd geselecteerd om universele aantrekkingskracht te hebben en vanwege zijn vermogen om te vertalen naar mode, schoonheid en interieurs.

Eiseman, legde uit: "Net als de versterkte wijn waaraan Marsala zijn naam ontleent, belichaamt deze smaakvolle tint de bevredigende rijkdom van een smakelijke maaltijd, terwijl zijn aardende roodbruine wortels een verfijnde, natuurlijke aardsheid uitstralen."

2016 - Rose Quartz and Serenity

Voor de eerste keer, selecteert Pantone twee kleuren voor 2016 , ‘Rozenkwarts’, een ‘warmere omhelzende rozentint’ en ‘Sereniteit’ een ‘koeler rustig blauw’. De combinatie was om een ​​rustgevend gevoel van orde en vrede te bieden, en om een ​​gendervervaging te laten zien die samenviel met toenemende sociale bewegingen in de richting van gendergelijkheid en vloeiendheid.

2017 - Greenery

Voor 2019 koos de kleurspecialist ‘Greenery’ , een "verfrissende en revitaliserende tint" die naar eigen zeggen symbolisch is voor een nieuw begin en die dient als uitdrukking van de huidige mondiale stemming na de presidentsverkiezingen van 2016. De frisse en pittige geelgroene tint die Pantone heeft toegevoegd, roept de eerste dagen van de lente op, wanneer "de groene kleuren van de natuur herleven, herstellen en vernieuwen".

Eiseman: “Groen barst in 2017 los om ons de hoop te geven waar we gezamenlijk naar verlangen te midden van een complex sociaal en politiek landschap. Greenery bevredigt ons groeiende verlangen om te verjongen, revitaliseren en verenigen, en symboliseert de herverbinding die we zoeken met de natuur, elkaar en een groter doel."

2018 - Ultra Violet

De blauwpaarse tint staat voor "originaliteit, vindingrijkheid en visionair denken". Met Pantone eraan toevoegend dat de raadselachtend ‘Ultra Violet’ tin is "symbolisch voor tegencultuur, onconventionaliteit en artistieke schittering". De kleur wordt vaak geassocieerd met muzikale iconen, waaronder David Bowie, Prince en Jimi Hendrix.

2019 - Living Coral

Voor 2019 werd een levendige en levensbevestigende koraaltint geselecteerd met een gouden ondertoon die energie geeft met een zachtere rand. De levendige, maar zachte 'Living Coral'-kleur was een reactie op wat Pantone de' aanval van digitale technologie en sociale media ”en symboliseerde“ onze aangeboren behoefte aan optimisme en vreugdevolle bezigheden”.

2020 - Classic Blue

‘Classic Blue’ werd gekozen omdat het ‘solide en betrouwbaar’ het nieuwe decennium ingaat, terwijl het een ‘geruststellende aanwezigheid biedt die rust, zelfvertrouwen en verbinding opwekt’. In tegenstelling tot eerdere blauwtinten in 2000, 2003, 2005 en 2016, ‘Classic Blue’ is een donker, elegante, meer traditionele blauw dat "een gevoel van vrede en rust geeft aan de menselijke geest, een toevluchtsoord biedt", dat doet denken aan de hemel bij zonsondergang, bosbessen en zelfs het klassieke Pepsi-blikje en Pantone voegt eraan toe dat het een "universele favoriet" is.

Eiseman, zei: “Pantone 19-4052 Classic Blue, doordrongen van een diepe resonantie, biedt een verankerde basis. Classic Blue, een grenzeloos blauw dat doet denken aan de uitgestrekte en oneindige avondlucht, moedigt ons aan om verder te kijken dan het voor de hand liggende om ons denken uit te breiden; daagt ons uit om dieper na te denken, ons perspectief te vergroten en de communicatiestroom te openen."

2021 - Illuminating en Ultimate Gray

For the second time, Pantone koos twee kleuren voor 2021 , een vrolijke gele ‘Illuminating’ tint en een koel grijs, ‘Ultimate Grey’, die, wanneer ze worden gecombineerd, een "ambitieuze kleurencombinatie creëren", legt Pantone uit, "waarbij diepere gevoelens van bedachtzaamheid worden gecombineerd met de optimistische belofte van een zonnige dag".

De twee kleuren zijn geselecteerd om eenheid en stabiliteit te symboliseren, en om mensen een manier te geven om "zichzelf te versterken met energie, helderheid en de hoop de voortdurende onzekerheid te overwinnen".

Eiseman, zei in een verklaring: "De selectie van twee onafhankelijke kleuren benadrukt hoe verschillende elementen samenkomen om een ​​boodschap van kracht en hoop uit te drukken die zowel blijvend als opbeurend is, en het idee overbrengt dat het niet om één kleur of om één persoon gaat, het gaat om meerdere.

“De vereniging van een blijvend ‘Ultimate Grey’ met het levendige gele ‘Illuminating’ drukt een positieve boodschap uit, ondersteund door standvastigheid. Praktisch en oerdegelijk, maar tegelijkertijd verwarmend en optimistisch, dit is een kleurencombinatie die ons veerkracht en hoop geeft. We moeten ons aangemoedigd en opgebeurd voelen, dit is essentieel voor de menselijke geest."

