Nog nooit gehoord van SuperRebel® Kidsgear?

In 2016 ontstond het iconische merk SuperRebel® Kidsgear. Een sport- en street couture merk ontworpen voor rebelse kinderen. We zijn niet zomaar een modemerk, maar een fashion statement. Gedurfd, uitgesproken, slim en stijlvol zijn de waarden voor het ontwerp van elke collectie. Daarnaast verbeteren we voortdurend de kwaliteit en zullen we proberen zo duurzaam mogelijk te zijn omdat we de planeet graag beschermen voor onze kinderen en hun kinderen.

SuperRebel Kidsgear, eigendom van het merk

Wij geloven in selectieve distributie, dus je vindt SuperRebel® Kidsgear niet op elke hoek van de straat. Jaarlijks brengen we minimaal 4 collecties. De marketing communicatiestrategie is vooral gericht op merkambassadeurs en influencers. (SuperRebel® Army, kinderen van beroemdheden en talenten). Social media en partnerships worden voornamelijk gebruikt om het merk op te bouwen en we werken altijd samen met de best beschikbare fotografen. Het is ons doel om het coolste merk voor kinderen ter wereld te worden. Geliefd bij kinderen en hun ouders. SuperRebel® Kidsgear is een samenwerking tussen Brand Works en SuperRebel.

SuperRebel Kidsgear, eigendom van het merk

Het merk is niet alleen in Nederland verkrijgbaar, maar ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en vele anderen. Wij zijn online beschikbaar via merken als Zalando, Bol.com en Kleertjes.com. Maar ook via exclusieve mode- en sportwinkels als Intersport, Daka Sport, Skihut.