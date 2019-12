NOISY MAY goes digital

Met het doel om nog duurzamer te worden, gaat NOISY MAY zich steeds verder digitaliseren. Het merk gaat onder meer online events creëren, stoppen met het printen van salesmateriaal en fysieke samples minimaliseren. Dit is enkel nog maar het begin, want er komt nog veel meer aan. We gingen in gesprek met Jerome Rolland, International Sales Manager, over de toekomstige digitale doelen van NOISY MAY.

“We zijn begonnen met Digital Playground, een digitaal inkoopevent voor onze wereldwijde B2B- klanten om de nieuwste collecties te presenteren. Hierbij gebruiken we video’s en een live chatfunctie”, vertelt Rolland. In plaats van alle klanten over te laten vliegen naar fysieke locaties, heeft NOISY MAY een digitaal format gecreëerd om hun missie duurzamer te worden te ondersteunen.

Bovendien stopt NOISY MAY in 2020 met printen en zal het merk enkel iPads gebruiken voor toekomstige presentaties van hun sales-materiaal. Daarbij, om het merk op een nieuwe digitale manier te presenteren, heeft NOISY MAY een ‘fashiondating’-app geïmplementeerd waar hun verkopers naar links of naar rechts kunnen swipen om NOISY-bestellingen te plaatsen. Het doel voor 2020 is om minimaal 50 procent van alle verkoop via digitale kanalen te bewerkstelligen.

Verder minimaliseert NOISY MAY ook de productie van kledingsamples. Dit is al doorgevoerd in de capsulecollectie ‘Simple Stories’, waarbij 85 procent minder samples zijn gebruikt. Om een nog efficiënter productieproces te creëren, zal NOISY MAY hun eerste digitale showroom openen. Deze is gevestigd in Amsterdam en heeft enkel digitale touchscreens, wat betekent dat er geen fysieke samples hangen maar dat orders digitaal geplaatst worden via het salesplatform direct.

“Met onze digitale initiatieven proberen we een duurzame manier te ontwikkelen om het merk via onze hele waardeketen vooruit te brengen”, benadrukt Rolland.