NONO gaat samenwerking aan met Bodil Jane

Een nieuw jaar betekent nieuwe interessante samenwerkingen. Dit keer is de 26 jaar oude meidenlabel NONO aan de beurt met Nederlandse Illustrator Bodil Jane.

Wie is Bodil Jane?

De in Amsterdam wonende illustrator Bodil Jane herken je meteen aan haar kleurrijke, gedetailleerde en fun handschrift rondom de vrouw, het meisje en natuur. Samenwerkingen die ze vooraf aanging om maar een paar te noemen: The New York Times tot aan Unicef en Van Gogh Museum, van Nike tot aan Viktor en Rolf. Maakt zelf ook haar eigen producten en heeft samengewerkt met het Nederlandse interieur merk &Klevering.

NONO inspireert

NONO moedigt meiden aan en helpt ze met hun zoektocht naar wie ze willen zijn. Hun kleding reflecteert wie ze zijn en wat ze dragen helpt ze hun plek in de wereld te vinden. NONO beschouwt meiden als gelijkwaardige gesprekspartners, gelooft in hun ideeën en motiveert ze zichzelf serieus te nemen. NONO heeft in samenwerking met Bodil Jane een fris ‘groen’ sustainable dessin ontwikkeld waar het RECYCLE proces in de kledingindustrie op speelse manier wordt afgebeeld op een aantal unieke items. De 5 archetypes van NONO beelden dit proces uit. NONO gelooft op deze speelse en creatieve manier haar doelgroep te willen inspireren en bewust te laten maken van wat ze dragen. De ondergrond waar op geprint is, is gemaakt van 60%recycled polyester, afkomstig van post-consumenten materiaal en snijafval.

Beeld: NONO x Bodil Jane, eigendom van het merk

Naast het aanbieden van mooie kwaliteiten die lang meegaan, is NONO sinds 2020 continu opzoek naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van sustainability.

Benieuwd naar deze leuke samenwerking? De spring summer collectie van NONO drop 2 verschijnt vanaf mid maart 2022 bij diverse grote kinderkleding onliners en stenen winkels.

