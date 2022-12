NONO werkt 10 jaar succesvol samen met Chinese leverancier: “Mr. Tea verstaat ons handschrift het best”

Authentiek en duurzaam produceren als modemerk begint met een mindset, maar zonder goede leverancier komt er niets van de grond. NONO kidswear staat al bijna een decennium zij aan zij met haar Chinese leverancier en is trots op de relatie die zij hebben opgebouwd. Fashion United vroeg aan brand manager Charlene Chin en designmanager Karlijn Kragting hoe een succesvolle samenwerking er precies uit ziet.

Jullie zijn redelijk close met jullie leverancier. Hoe is die relatie ontstaan?

Zo’n 9,5 jaar geleden is NONO overgenomen door een ander bedrijf. Dan moet je jezelf als merk eigenlijk weer opnieuw uitvinden en dat heeft echt wel even geduurd. Onze leverancier – we noemen hem binnen het bedrijf ‘mr. Tea’ – verstaat ons handschrift het best en zij worden weer blij van wat wij aanleveren. Ze verrassen ons steeds weer met de toewijding en liefde die ze in het product stoppen. Het is heel erg mooi om te zien hoe je dat met zo iemand kunt opbouwen en dat het ook resultaat geeft.

Wat is belangrijk als je een goede, langdurige relatie met je leverancier wil opbouwen?

Onderling respect. Mr. Tea’ maakt echt mooie dingen voor ons en ze produceren altijd op tijd, maar wij reageren ook adequaat vanuit onze kant. We leveren onze info over wat we willen voor onze collectie op tijd aan. Dan kunnen ze in alle rust alvast starten waardoor ze verderop In het seizoen meer tijd hebben om de andere collecties te maken. Je krijgt zo een ‘wij doen dit voor elkaar’ gevoel en dat is cruciaal. Zijn er issues, dan proberen we samen tot een oplossing te komen. We gaan voor één doel en dat is een mooi product.

Beeld: NONO

Hoe voelden jullie bij NONO dat het goed zat?

We zagen op een gegeven moment de verkoopaantallen enorm omhoogschieten. Toen dacht die leverancier ook ineens van hé, wat gebeurt hier? Dat hadden we met zijn allen even nodig als bevestiging om verder te kunnen groeien.

Dat is mooi. Wat is de rol van mr. Tea en zijn team in het ontwerpproces?

Hij krijgt alles van ons aangereikt, maar zorgt er ook voor dat alles bizar goed wordt uitgevoerd. Soms moet je heel snel dingen besluiten en kan je niet alles live zien. Hij is dan echt onze ogen en oren. Hij geeft ook graag advies. Vorig seizoen hadden we een jersey kleur uitgezocht die hij niet met de stof vond matchen. We hebben toen niet geluisterd, maar uiteindelijk had hij toch gelijk. Hoe langer je elkaar kent, hoe meer je voelt of zo’n advies gewoon een suggestie is of dat ze het echt menen.

Zijn er ook uitdagingen waar je tegenaan loopt?

Circulair worden is een uitdaging die echt nog wel op de baan ligt. Je moet dat ook eerst goed uitdenken en een soort plan hebben: zo gaan we dit doen en dan kan de leverancier daarmee helpen. NONO heeft nu al wel duurzame ideeën, zoals aparte collecties aanbieden om oude stoffen op te maken. Maar als zij ook daadwerkelijk in het hele recycleproces moeten meegaan, dan boren we wel weer een heel ander stuk aan.

Beeld: NONO

Duurzaamheid is voor NONO belangrijk. Deelt jullie leverancier die mindset?

10 jaar geleden speelde dit onderwerp nog niet, het is de afgelopen jaren meegegroeid met ons en het is van belang in deze tijd. We zijn al heel blij dat we nu al 40% van de totale collectie gerecycled polyester kunnen gebruiken. De weg naar recyclebare stukken is er zeker één die we wel kunnen gaan bewandelen, maar je moet dan je producten in je keten houden en dat is echt een uitdaging.

Binnenkort beginnen we met een platform voor transparantie en we hebben daarvoor deze leverancier uitgekozen als pilot. Elk kledingstuk krijgt een hangtag met een QR en de eindconsument kan die code scannen en zo inzien waar het kledingstuk vandaan komt. Je zou denken dat ze dat in China een beetje spannend vinden, maar ze vinden het geen probleem om deze informatie vrij te geven en wij vinden het heel mooi dat zij zo kunnen laten zien wat ze allemaal doen voor het eindproduct. Hoe vaak krijgen ze nou die kans?