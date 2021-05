Noord-Korea doet skinny jeans, stekeltjeshaar en neuspiercings in de ban

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een verbod afgevaardigd tegen skinny jeans, stekeltjeshaar en specifieke piercings. Volgens Jong-un zijn betreft het symbolen van de ‘kapitalistische cultuur’, die hij buiten het land wil houden. Dat melden internationale media, waaronder The Guardian.

In de Noord-Koreaanse overheidskrant Rodong Sinmun verscheen eerder deze maand een artikel waarin de overheid haar zorgen uitte over jonge Noord-Koreanen die zich kleden volgens westerse modetrends. “We moeten op onze hoede zijn voor de kleinste tekenen van de kapitalistische levensstijl en strijden om ervan af te komen,” zo stond in de krant geschreven.

De regels maken deel uit van het strenge optreden van het Noord-Koreaanse regime tegen ‘anti-socialistisch gedrag’. Uit documenten gepubliceerd door de Noord-Koreaanse Socialistische Patriottische Jeugdliga blijkt dat naast skinny jeans, stekeltjes en neus- en lippiercings ook geverfd haar, gescheurde jeans en t-shirts met merklogo’s erop niet meer zijn toegestaan.