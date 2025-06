Noppen voor de straat: Is dit het hoogtepunt van de voetbaltrend?

Voetbalsneakers maken hun comeback en Generatie Z waagt zich met noppenschoenen op straat. Wat schuilt er achter deze nieuwe trend? Experts van Adidas en Zalando geven uitleg.

Voetbal speelt al een tijdje weer een belangrijke rol in de mode en beïnvloedt naast streetwear ook de collecties van ontwerpers. Voetbalshirts waren zelfs bij merken als Balenciaga, Koché en 3.Paradise niet weg te denken. Met voetbalschoenen als it-piece lijkt de trend nu naar een nieuw niveau getild.

Voetbal op de catwalk

Modehuizen gebruikten de voetbalschoen al in hun lente/zomer 2025 collecties als styling element voor hun catwalk collecties, om het voetbalthema af te ronden. Zo gebruikten Yohji Yamamoto en Adidas voor hun samenwerkingsproject Y3 voetbalschoenen met noppen van de Duitse sportartikelenfabrikant en presenteerden ze ook het officiële shirt van het Japanse nationale voetbalelftal. Louis Vuitton stuurde zelfs eigen merk voetbalschoenen de bijpassende grasbaan op.

V.l.n.r.: Prototypes, Louis Vuitton en Y-3 (lente/zomer 2025) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Maar ook samenwerkingen tussen luxemerken en sportartikelen zoals Prada en Adidas, die samen een voetbalschoen op de markt hebben gebracht, onderstrepen de modische relevantie. De Berlijnse online retailer Zalando ziet een toenemende interesse in voetbalschoenen, aldus Matthew Glynn, Head of Strategy & GTM, Sports bij Zalando. Deze ontwikkelingen merkte hij vooral in het 'back to club'-seizoen van juli tot september - de herstart van de nationale voetbalcompetities.

Comeback van de voetbalsneaker

Lang waren voetbalschoenen in welke vorm dan ook - of het nu een model met noppen of turfzool was, die voor het kunstgrasveld of als lifestyle schoen gebruikt wordt - een modemisser buiten het sportveld. Alleen bij tieners, die hun dag liever hadden besteed aan voetballen dan aan school, waren zulke schoenen tien tot twintig jaar geleden een must-have.

Nike start Toma El Juego, een door jongeren geleid straatvoetbalplatform in Los Angeles Credits: Nike

Nu zijn deze tieners volwassen en iconische modellen zoals de Nike Total 90, die voor het eerst begin jaren 2000 werd gelanceerd, maken als heruitgave hun comeback. Ook de directe concurrent Adidas gaat met zo'n klassieker van start. De Duitse sportartikelenfabrikant heeft zojuist het F50 voetbalschoen silhouet opnieuw uitgebracht als sneaker, die vanaf midden juni voor 120 euro in vijf kleuren verkrijgbaar zal zijn. Deze wordt gecombineerd met de lifestyle schoen Taekwondo, waardoor de nieuwe versie een slankere zool en de slip-in lip krijgt, maar zijn glanzende bovenmateriaal behoudt.

"De samensmelting van voetbal en lifestyle is nog steeds erg populair", aldus Oliver Brüggen, Senior Director PR Central Europe bij Adidas. "Deze trend, die tot nu toe vooral in het kledingsegment vertegenwoordigd was, pakken we nu ook steeds meer op in het sneaker segment, bijvoorbeeld met de lancering van de F50 Taekwondo."

Deze ontwikkelingen merkt ook Glynn, die een trend naar voetbalgeïnspireerde lifestyle schoenen ziet. Vooral populair zijn sneakers, "die het sportieve erfgoed combineren met een alledaagse look. Dit weerspiegelt een grotere trend waarbij sport steeds meer streetwear beïnvloedt."

Adidas F50 Taekwondo Credits: Adidas

Terwijl het innerlijke kind van de millennials blij is dat ze hun geliefde voetbalschoenen weer mogen dragen en ook de modefans deze modellen als onderdeel van de grote Y2K-trend overnemen, doet de jonge generatie er nog een schepje bovenop.

Op het videoplatform TikTok is de #bootsonlysummer momenteel trending, waarbij voetbalschoenen met noppen - modellen die eigenlijk voor het grasveld bedoeld zijn - in streetstyle looks worden geïntegreerd en in de reacties voor verbijstering zorgen. De 'football boots' worden gecombineerd met casual jeans en streetwear-georiënteerde kledingstukken en in de bestaande stijl van de dragers geïntegreerd, zonder de rest van de look erop aan te passen.

Internationale aandacht kreeg de trend door Rosalía. De Spaanse zangeres werd op weg naar een passessie voor de Met Gala van dit jaar gefotografeerd in een simpel wit T-shirt met de tekst 'Protect Me From What I Want' en een volumineuze witte rok. Onder de lange rok schemerde een wit paar voetbalschoenen van het merk New Balance door zijn neon groene en roze accenten.

"Voetbalschoenen hebben allang hun weg gevonden van het stadion naar de straat. Ze staan vandaag de dag voor een expressieve modestijl waarmee je een statement maakt", aldus Glynn. "Trends zoals #bootsonlysummer, waarbij noppenschoenen in stedelijke omgevingen worden gedragen, laten deze verandering duidelijk zien."

Glynn, die zelf voetbalt, merkt echter op dat klassieke noppen niet gemaakt zijn voor dagelijks gebruik op asfalt en kan dit uit eigen ervaring beamen. Of deze trend ook buiten sociale media voet aan de grond krijgt, zal de komende weken blijken, wanneer met de Pitti Uomo het menswear seizoen wordt ingeluid en daarmee ook de nieuwste streetstyle looks gepubliceerd worden.

Noppen eraf

Sebastian Richter, Team Lead Buying, Streetwear bij Zalando, stelt vast dat de #bootsonlysummer trend weliswaar furore heeft gemaakt op sociale media, maar gaat ervan uit dat de dragers hebben gemerkt dat de schoenen niet voor de harde ondergrond gemaakt zijn. Daarom zouden de merken ook hebben gereageerd en alledaagse modellen hebben ontwikkeld die zijn geïnspireerd op voetbalschoenen met noppenprofiel.

"Een goed voorbeeld hiervan is de zojuist gepresenteerde samenwerking van Nike R9 Mercurial Cyroshot met Patta", aldus Richter. "Ik ben ervan overtuigd dat we de komende maanden nog veel meer modellen zullen zien die door sport geïnspireerd en voor dagelijks gebruik gemaakt zijn."

Innovatie van de Nike Phantom zes voetbalschoen Credits: Nike

Sommige dragers hebben hun oude voetbalschoenen in DIY-stijl een update gegeven en presenteren hun stijlen op Instagram en dergelijke. Daar krijgen de noppen bijvoorbeeld een plastic hoes of worden ze vervangen door een loafer zool. Of het nu met of zonder noppen is, de straat behoort deze zomer aan de voetbalschoen toe.