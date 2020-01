Nu Pitti Uomo op zijn einde loopt, verplaatst mannenmode zich naar Milaan

London - Terwijl Pitti Uomo zijn 97e editie afrondt, verplaatst mannenmode zich vrijdag naar Milaan, waar 27 modeshows en meer dan 30 presentaties plaatsvinden.

Milan Fashion Week Men's, met Gucci en Prada terug op de officiële kalender, start met het 25-jarige jubileum event van Dsquared2's verjaardag, gevolgd door de catwalkpresentatie van Ermenegildo Zegna. Britse mannenmodemerken Stella McCartney en Alexander McQueen staan ook op het programma.

Verschillende merken, waaronder Number 00, Miaoran, Magliano, Jieda en David Catalan, worden gesteund door de Nationale Kamer van de Italiaanse mode: Camera Nazionale della Moda Italiana (afgekort CNMI) en organiseren modeshows.

Dsquared2, Neil Barrett, Marcelo Burlon County of Milan, Han Kjøbenhavn, Spyder en Sunnei geven co-ed shows, ofwel gecombineerde dames- en herenmodeshows.

Philippe Model Paris, Piacenza Cashmere, KB Hong, United Standard, Marinella, Matchless London, B + Plus en Chorustyle maken op Milan Fashion Week Men's hun debuut.

Maandag showt de winnaar van BFC / GQ Designer Menswear Fund & Newgen, A-Cold-Wall in Palazzo del Ghiaccio. Een Diesel talk over duurzaamheid met Renzo Rosso en Livia Firth is een van de events die plaatsvindt.

Het CNMI in samenwerking met Confartigianoto Imprese en met de steun van het ministerie van economische ontwikkeling en Ice Agency hebben de krachten gebundeld voor het verbeteren van de mannenmodeweek in Milaan. In een verklaring zei CNMI: "Het is een reeks initiatieven met een tweeledig doel: Milaan en Italië internationaal presenteren als modeproductie hub, waarbij we het systeem van Italiaanse kleine en middelgrote ondernemingen benadrukken. En wereldwijd bekendmaken welke know-how ons onderscheidt; met het Italiaanse mannenmode aanbod dat in Florence begint en verder gaat in Milaan."

Opkomende Britse merken naar Italië

Van de verschillende initiatieven valt de samenwerking tussen CNMI en British Fashion Council op, die een deel van London Fashion Week naar Milaan brengt. 'Londen Show Room's zal de Savona Area 56 bezetten. Als onderdeel van de talent hub worden daar collecties van tien opkomende Britse en vijf Italiaanse ontwerpers gepresenteerd.

Carlo Capasa, voorzitter van CNMI, zegt: "We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met de BFC een waardevolle gelegenheid is voor belangrijk werk van samenwerking en eenheid tussen onze werelden. Dit project biedt CNMI de mogelijkheid zijn horizon te verbreden en Milan Men's Fashion internationaler te maken. Het hosten van de modeshows van opkomende ontwerpers is een uitdaging waar we enthousiast over zijn. We hopen dat we veelbelovende modestudenten vanuit het Verenigd Koninkrijk kunnen ontmoeten en observeren en dat wij de nieuwste ontwikkelingen in de modewereld en trends van de nieuwe generatie kunnen ontdekken."

Dit artikel verscheen eerder vandaag op FashionUnited.uk.