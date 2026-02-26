‘Nurtured by Earth’: Kings Of Indigo presenteert FW26

Voor Herfst/Winter 2026 keert Kings Of Indigo naar binnen, en terug naar de aarde. Met ‘Nurtured by Earth’ hervindt het label de verbinding met wat haar grondt: de bodem, de seizoenen, ruwe vezels en de handen die ze vormen. Waar SS26 bewoog als water, nestelt FW26 zich in het ritme van het land: geduldig, doelbewust en levend.

Dit seizoen is geworteld in het tempo van de natuur. Elk kledingstuk draagt een eerlijke verbinding met zijn oorsprong: tinten ontleend aan moerasgebieden en bossen, texturen gevormd door de tijd, materialen gekozen met respect voor waar en hoe ze zijn ontstaan. Een tastbaar gevoel van plaats en herkomst loopt als een rode draad door de collectie. De lijn zoekt naar inhoud en keert terug naar de wortel om met helderheid en overtuiging vooruit te bewegen.

Tinten van het landschap

Denim blijft het fundament, maar de expressie ervan verdiept zich. Subtiele tinten weerspiegelen gecultiveerde velden en verschuivende aarde, wat een gedempte rijkdom aan het palet toevoegt. Low-impact kleurtechnieken resulteren in organische tonen met zichtbare diepte en karakter, waardoor de stof voor zichzelf kan spreken. Deze jeans zijn ontworpen om zachter te worden en te evolueren, waarbij ze hun verhaal geleidelijk onthullen tijdens het dragen, net zoals landschappen door de seizoenen heen veranderen.

Credits: Kings of Indigo

Credits: Kings of Indigo

De nadruk op tactiliteit zet zich voort in corduroy-stijlen, geïnspireerd op vers omgeploegde aarde. De ribstructuur verandert met elke beweging en creëert een levendig oppervlak, gelaagd in textuur en nuance. Geweven van biologisch katoen voelt de stof stevig maar zacht aan, gestructureerd, maar nooit stijf. Ze draagt warmte, niet alleen in gewicht maar ook in betekenis, en nodigt uit tot langdurig gebruik in plaats van vluchtige consumptie.

Wedergeboorte en vernieuwing

Naast kleur en textuur legt FW26 nadruk op constructie. Selvage denim, langzaam geweven op traditionele schietspoelweefgetouwen, weerspiegelt een toewijding aan natuurlijk vakmanschap en beproefde technieken. Geen overmatige verwerking, geen onnodige afwerkingen — maar eerlijke stoffen die gracieus verouderen, zich mooi laten herstellen en jarenlang relevant blijven.

Credits: Kings of Indigo

Materiaalkeuze blijft centraal in deze geaarde benadering. De collectie werkt met gecertificeerd biologisch katoen, gerecyclede vezels en low-impact processen die de aarde respecteren. Biologisch afbreekbare flock-afwerkingen en GOTS-gecertificeerd katoen creëren oppervlakken die natuurlijk doorleefd aanvoelen, vanaf het begin ontworpen vanuit circulair denken. Knitwear rondt het seizoensverhaal af. Gerecyclede wol en vernieuwde garens worden getransformeerd tot zachte, isolerende lagen die zowel warmte als verantwoordelijkheid bieden. Ontworpen voor de koudere maanden, bieden deze knits comfort met een geweten, een tweede leven, met zorg gegeven.

Credits: Kings of Indigo

Met ‘Nurtured by Earth’ bevestigt Kings Of Indigo haar standvastige koers. Waar trends schommelen, kiest het merk voor diepgang boven snelheid, geduld boven overdaad. Geworteld in de aarde, geleid door het seizoen en gemaakt om te blijven. Dit is denim dat zich herinnert waar het vandaan komt én waar het naartoe gaat.