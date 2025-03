NZA New Zealand Auckland breidt uit in Duitsland: gecontroleerde groei met een sterke positionering

NZA New Zealand Auckland zet grote stappen in de Duitse markt. Met de opening van meerdere nieuwe winkels in 2025, waaronder een flagshipstore in Westfield Hamburg, zet het merk zijn expansiestrategie voort. De stap naar Duitsland komt niet uit de lucht vallen, vertelt het merk in een interview met FashionUnited. NZA New Zealand Auckland richt zich al langer op internationale groei en heeft een solide basis gelegd voor een uitbreiding in de DACH-regio.

Een kansrijke markt met groeipotentieel

Duitsland is een strategische keuze voor NZA New Zealand Auckland (NZA). Het merk heeft altijd al de ambitie gehad om verder te kijken dan Nederland en België en zich te richten op internationale markten. Met de geografische nabijheid en de grote economie biedt Duitsland een kansrijke markt met groeipotentieel. Al eerder heeft het merk in Duitsland een stevige basis gelegd met showrooms in Hamburg en Düsseldorf, waarbij Düsseldorf fungeert als strategische locatie dicht bij Nederland om de Duitse markt op een gecontroleerde manier te bedienen.

De uitbreiding verloopt gefaseerd en doordacht. Na de opening van winkels op het luxe Waddeneiland Sylt, in badplaatsen Timmendorfer Strand en Zingst, richt het merk zich nu op verdere retailgroei met eigen Brand Stores in Hamburg Westfield Übersee Quartier en in het megawinkelcentrum Westfield Centro Oberhausen. De brand store in Oberhausen werd eind februari 2025 geopend en de brand store in Hamburg opent 8 april van dit jaar. Deze locaties zijn zorgvuldig gekozen vanwege hun premium positionering en hoge bezoekersaantallen. Zo trekt Westfield Centro Oberhausen jaarlijks bijna 17 miljoen bezoekers, wat zorgt voor enorme zichtbaarheid van het merk.

Westfield Centro Oberhausen, Brand Store van NZA New Zealand Auckland Credits: NZA New Zealand Auckland

Credits: NZA New Zealand Auckland

Aanpak en strategie: retail en wholesale hand in hand

Onderdeel van deze uitbreiding is het neerzetten van een solide basis in Duitsland met een team dat de markt door en door kent. NZA New Zealand Auckland heeft daarom een country manager aangesteld en een inkooporganisatie opgezet, zodat er direct kan worden ingespeeld op de behoeften van de Duitse markt. De Duitse consument hecht veel waarde aan stabiliteit en betrouwbaarheid, en een consistente merkbeleving staat hierbij centraal. Dit vertaalt zich naar sterke retail ondersteuning en een duidelijke positionering binnen de markt. De groei in retail wordt niet alleen bereikt met het openen van eigen Company Brand Stores, ook franchise is een belangrijke pijler in de gehele groei strategie. In Duitsland zijn er vergaande gesprekken met potentiële franchisers, de eerste contracten werden reeds getekend en er zal eind april 2025 een franchise brand store openen in Heringsdorf – aan de noord oost Duitse kust.

Credits: NZA New Zealand Auckland

Credits: NZA New Zealand Auckland

NZA New Zealand Auckland positioneert zich als premium, maar betaalbaar. De kracht van het merk ligt in de prijs-kwaliteitverhouding: een hoogwaardige uitstraling en kwaliteit zonder de hoge prijzen van de absolute topmerken. Dit maakt het merk aantrekkelijk voor consumenten die een sterke merkbeleving zoeken en tegelijkertijd waarde hechten aan betaalbaarheid. Hierdoor is NZA strategisch gepositioneerd naast andere premiummerken in de retail. Daarnaast speelt e-commerce een belangrijke rol in de groei.

Veel Duitse consumenten doen hun eerste aankoop in Nederland en herhalen vervolgens online hun aankopen, wat aangeeft dat de vraag naar NZA in Duitsland substantieel is en verdere groei ondersteunt.

Credits: NZA New Zealand Auckland

Wat maakt NZA New Zealand Auckland aantrekkelijk voor de Duitse consument?

Hoewel de Duitse markt veel potentieel biedt, brengt het ook uitdagingen met zich mee. De structuur van de markt is conservatiever dan in Nederland, en Duitse retailers hechten veel waarde aan lange termijn relaties. Om het vertrouwen van de markt te winnen, investeert het merk in sterke merkpresentaties en inkooporganisaties. Platforms als Fashion Cloud voor de Benelux, en Hachmeister + Partner voor Duitsland, worden ingezet om data te verzamelen en collecties te optimaliseren, waardoor trends sneller en effectiever worden opgepikt en retailers beter worden ondersteund in het verkoopproces.

Duitsland is slechts een onderdeel van de bredere internationale groeistrategie van NZA New Zealand Auckland. Naast de verdere ontwikkeling binnen de DACH-regio, met logische vervolgstappen in Oostenrijk en Zwitserland, zet het merk ook voet aan de grond in Spanje en de Nordics, waar de esthetiek van NZA goed aansluit bij de lokale markt. Deze expansie gebeurt altijd gecontroleerd, zonder de thuisbasis in Nederland en België uit het oog te verliezen. Zo staat er medio mei van dit jaar nog een brandstore-opening gepland in het toeristische Zierikzee.

Na de opening van de Brand Stores in Hamburg en Oberhausen zal NZA New Zealand Auckland 50 brandstores tellen. Met deze mijlpaal en een duidelijke groeivisie blijft het merk bouwen aan een toekomst waarin retail en wholesale elkaar versterken. De focus ligt op gezonde, duurzame groei en een sterke merkpositionering in elke markt waarin NZA actief is.