NZA New Zealand Auckland brengt kleurrijke ready-to-wear lente- en zomercollectie

Over de afgelopen seizoenen heeft NZA New Zealand Auckland haar DNA opnieuw ontdekt, en de positie in de Europese markt versterkt. Dit doen wij door op een geheel eigenzinnige en creatieve manier te kijken naar onze collecties, altijd scherp te blijven op trends en vernieuwingen en natuurlijk door ons te laten inspireren door de invloeden uit de natuur, cultuur en rijke historie die Nieuw-Zeeland te bieden heeft! Voor u ligt de teaser van onze nieuwe NZA New Zealand Auckland Spring/Summer ’22 collectie.

Onze stylisten zijn er waanzinnig goed in geslaagd om een Casual Sportswear-collectie te ontwikkelen die aan een zeer brede groep consumenten verkocht kan worden. De collectie kenmerkt zich door fris en commercieel kleurgebruik, met vele stijlen die zijn uitgewerkt met prachtige technische materialen en details. Door de sterke opbouw van de kleuren, materialen en look-en-feel op te splitsen in drie verschillende leverblokken is onze collectie ready-to-wear. De producten uit elk leverblok sluiten perfect aan bij de wensen van de consument op dát moment van het seizoen.

Bovendien kent onze collectie een sterke prijsopbouw, met een bovengemiddelde calculatie en volop mogelijkheden tot samenwerking.

Vanwege de beperkingen zijn er helaas geen beurzen om onze collecties aan u te laten zien. Om deze reden hebben wij de website in het leven geroepen! Hier vindt u onder anderen ons digitale magazine, onze promo-video en meer informatie over onze key-sets.

Bent u nog geen klant bij ons, en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Wij ontvangen u graag in één van onze showrooms door Europa om de nieuwe collectie aan u te laten zien.