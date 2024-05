NZA New Zealand Auckland introduceert twee nieuwe levermomenten

NZA New Zealand Auckland introduceert een opwindende uitbreiding van zijn assortiment met de nieuwste collecties ‘NZA Auckland City Line’ en ‘Pre-Spring’. Deze toevoeging symboliseert een evolutie van de landelijke, natuurlijke esthetiek van Nieuw-Zeeland naar een stedelijke, stijlbewuste look, terwijl het merk trouw blijft aan zijn DNA. Deze nieuwe aanvulling op ons aanbod speelt in op de behoeften van de moderne man, vooral in de periode van juni tot juli en december.

De 'Auckland City Line' van NZA New Zealand Auckland. Credits: NZA New Zealand Auckland

Auckland City Line: levering juni 2024

Lichtheid ontmoet stijl

De trend van lichtere materialen is duidelijk zichtbaar in de industrie, en NZA anticipeert hierop met de Auckland City Line, die gepland staat voor juni 2024. Deze collectie omarmt lichtgewicht stoffen en een zacht kleurenpalet, met tinten zoals zand, marineblauw, licht legergroen en ecru. Dit biedt een ideale balans tussen subtiele elegantie en casual comfort. De selectie van lichtgewicht katoenen truien, stijlvolle chino’s en veelzijdige poloshirts zorgt voor een look die geschikt is voor diverse gelegenheden, van zakelijk tot vrijetijdsbesteding.

De 'Auckland City Line' van NZA New Zealand Auckland. Credits: NZA New Zealand Auckland

Pre-Spring 2025: levering december 2024

Door de Pre-Spring collectie vooraf te bestellen, biedt NZA retailers de kans om hun klanten al in december een voorproefje te geven van de trends voor de komende zomer. Deze collectie, een kleine, zorgvuldig samengestelde capsule, omvat herinterpretaties van klassieke pasvormen en experimentele ontwerpen die interesse wekken en discussies uitlokken. In de maand december is het consumenten bezoek aan de winkels hoger dan in januari waardoor deze vroege Pre-Spring levering extra omzetkansen biedt.

Bestellingen voor de Pre-Spring collectie starten op 1 mei, en geïnteresseerde inkopers en retailers kunnen direct contact opnemen via sales@nzanewzealand.com. Deze collectie biedt daarom een uitstekende gelegenheid om vroegtijdig te beginnen met het plannen van seizoensassortimenten en verkoopstrategieën.

De 'Auckland City Line' van NZA New Zealand Auckland. Credits: NZA New Zealand Auckland

De nieuwste collecties van NZA New Zealand Auckland vullen het bestaande aanbod aan met een eerbetoon aan de moderne, stedelijke man die waarde hecht aan stijl, functionaliteit en duurzaamheid. Zorgvuldig geselecteerde materialen en frisse ontwerpen bieden zowel visueel plezier als praktische veelzijdigheid. Met de toevoeging van de Auckland City Line en de vroege levering van de Pre-Spring collectie blijft NZA trouw aan zijn identiteit, terwijl het inspeelt op de seizoensgebonden behoeften van onze klanten.