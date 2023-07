NZA New Zealand Auckland brengt de Spring/Summer 2024 (SS24) collectie, geïnspireerd door de majestueuze natuur, cultuur en tradities van het adembenemende land.

Credits: NZA New Zeeland Auckland, SS24, eigendom van het merk.

Al tientallen jaren staat NZA New Zealand Auckland synoniem voor kwaliteit, vakmanschap en avontuur. Het merk omarmt de onbevreesde reiziger en viert de geest van ontdekking. Opgericht met een diepe liefde voor Nieuw-Zeeland, heeft het merk zich tot doel gesteld de schoonheid en opwinding van dit land in elk kledingstuk vast te leggen. Met een unieke combinatie van moderne stijl en traditioneel erfgoed is NZA New Zealand Auckland het merk geworden voor hen die avontuur willen omarmen, zowel in de natuur als in hun dagelijkse leven.

SS24 Collectie

De SS24 collectie van NZA New Zealand Auckland is doordrenkt met de rijke geschiedenis en het wonderlijke landschap van Nieuw-Zeeland. Van de gouden stranden en de wilde bossen tot de majestueuze bergen en de inheemse Maori-cultuur, deze collectie is een eerbetoon aan de diversiteit en schoonheid van dit unieke land.

Credits: NZA New Zeeland Auckland, SS24, eigendom van het merk.

Natuurlijke Tinten: De kleuren van de natuur nemen de hoofdrol in deze collectie. Van zachte zandtinten tot diep groen en levendig blauw, de kleurenpaletten weerspiegelen de verbluffende natuurlijke schoonheid van Nieuw-Zeeland.

Credits: NZA New Zeeland Auckland, SS24, eigendom van het merk.

Duurzaamheid: NZA New Zealand Auckland blijft zich inzetten voor duurzaamheid en verantwoordelijkheid. De SS24 collectie is ontworpen met gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen, die niet alleen lang meegaan, maar ook een positieve impact hebben op het milieu.

Credits: NZA New Zeeland Auckland, SS24, eigendom van het merk.

De NZA New Zealand Auckland SS24 collectie is een uitnodiging om de wereld van avontuur te omarmen, waarbij elke stap je dichter bij de schoonheid van Nieuw-Zeeland brengt. Of je nu je stedelijke horizon wilt verbreden of de ongerepte wildernis wilt verkennen, deze collectie biedt de stijl en het comfort die je nodig hebt om je eigen avontuur te omarmen.

Bezoek de website nzanewzealand.com om de SS24 collectie te ontdekken.