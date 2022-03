O My Bag voegt kids rugzak toe aan collectie

Tassenmerk O My Bag voegt een rugzak speciaal voor kinderen toe aan de collectie, zo is te lezen in een persbericht van het merk. O My Bag stapt hiermee in de kindermode.

De Billie Junior is de eerste rugzak voor kinderen van het merk. Het is het kleine broertje van de Billie Backpack. De rugzak is gemaakt van biologisch katoen en heeft een streeppatroon. "Door het kleinere formaat kan de rugzak gedragen worden door kinderen vanaf drie jaar en beleven ze er jarenlang plezier aan," aldus het persbericht.

De rugzak heeft een prijs van 119 euro en is vanaf eind maart verkrijgbaar in de webshop van O My Bag en via verschillende verkooppunten.