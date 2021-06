OCCURE biedt seasonless items aan

Maar wat verstaat men eigenlijk onder seasonless fashion? Zoals de naam al aangeeft, is het kleding die zich niet confirmeert aan bepaalde trends of seizoenen. Seasonless collecties kunnen het hele jaar door zowel verkocht als gedragen worden.

OCCURE, bekend van haar kwalitatief hoogwaardige en comfortabele luxe basics die zowel onder Private Label als onder het label OCCURE ingekocht kunnen worden, heeft ook items die meerdere seizoenen aangeboden worden. Dit heeft een aantal voordelen. Qua design kan het meerdere seizoenen verkocht worden door retailers. Qua kwaliteit kan het meerdere seizoenen gedragen worden door de klant.

Bij OCCURE staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Naast duurzame stoffen, productie in Europa, is er een derde reden waarom retailers OCCURE inkopen. Door het aanbieden van seasonless items, is de marge stabieler.

Voor de basics geldt dat als je bijvoorbeeld witte of zwarte shirts in je winkel hebt, het fijn is als je deze het volgende voororderseizoen kunt aanvullen met de ontbrekende maten. Je behoudt hetzelfde model onder dezelfde naam (OCCURE of jouw eigen private label). De maten die je over hebt, gaan niet in de sale, dus je geeft geen marge weg op deze items, maar verkoopt ze voor de volle prijs.

Ons klimaat is aan verandering onderhevig, waardoor de consument bepaalde kledingstukken het hele jaar door zal dragen. Uiteraard zullen er altijd artikelen zijn die specifiek zijn voor het zomer of winterseizoen. Maar met een groter aanbod “seasonless” in je winkel, zul je een betere doorverkoop hebben. Men kan altijd kleding bij je kopen die men meteen kan dragen. Een top, gemaakt van een duurzaam materiaal, zoals lyocell, kan in de winter met een vest of sweater worden gedragen en in de zomer met een rok. Zelfde item, verschillende seizoenen.

Als de afgelopen periode ons iets heeft geleerd, is het wel dat het belangrijk is om na te denken over welke artikelen je in je winkel wilt hebben liggen. Te veel fashion items zorgt voor kwetsbaarheid en zet de marge flink onder druk als er onverwachte ontwikkelingen zijn. Met een goede opbouw van basics, seasonless en high fashion in je collectie, is het mogelijk om op een gedeelte van de collectie altijd de volledige marge te kunnen behouden.

OCCURE, seasonless items die geproduceerd zijn om het hele jaar gedragen te worden.