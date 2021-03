OCCURE maakt van je winkel je verantwoorde “merk”

Never waste a good crisis (Winston Churchill)

We leven in een bijzondere tijd, met veel beperkingen. Als we omdenken, kan het ook kansen bieden. Heb je een fysieke winkel en/of webshop dan is online aanwezigheid van groot belang. Consumenten zitten meer dan gebruikelijk op het internet om aankopen te doen. Dit kan ook een kans zijn voor jouw winkel, mits je je gaat onderscheiden.

Maak van je winkel je merk

Zorg voor goede basics met jouw merknaam erin. Jouw winkel wordt dan zichtbaar in de kledingkast van de vrouw. Met als voordeel dat ze je altijd terug kunnen vinden op internet mits je dit online aanbiedt. Private Label maakt het verschil in rendement, doordat je zelf kunt bepalen welke marge je hanteert en niet afhankelijk bent van sale van andere winkels en leveranciers.

Kwalitatief hoogwaardige luxe damesbasics

OCCURE is de partner voor jouw private label. Wij nemen je alle stappen uit handen om dit te realiseren. Het enige wat jij moet doen is een logo aanleveren en bepalen welke basics je wilt aanbieden onder je eigen naam. Wil je liever onder OCCURE label verkopen, geen probleem. Met de keuze voor kwalitatief hoogwaardige basics maak je een bewuste stap naar “slow fashion”. Het is ook duurzaam om een artikel in een kwalitatief mooi materiaal en tijdloos ontwerp aan te schaffen, waar je jaren plezier van hebt. Een ontwikkeling die zeer gewenst is.

Fair fashion

Ook elementen als duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden zijn steeds belangrijkere criteria van de consument. Hier speelt OCCURE op in met haar keuze voor duurzame stoffen zoals Lyocell en kwalitatief zwaarder katoen waardoor het langer meegaat. Er is oog voor medewerkers in de ververij, dit vindt plaats in afgesloten systemen waarbij personeel niet blootgesteld wordt aan vluchtige stoffen. Daarnaast wordt er bewust gekozen voor 100% productie in Italië en Portugal.

