Occure spring/ summer 2022 Collectie

Occure, bekend van haar kwalitatief goede basics, heeft besloten een aantal veranderingen in de basic collectie door te voeren vanaf Spring/Summer 2022. Op deze manier zet Occure een duidelijker en overzichtelijker beeld neer.

Om het voor zowel de retailer als het productiebedrijf makkelijker te maken, gaat Occure voor SS22 werken met 5 kwaliteiten, waarmee ze nog meer gaan inzetten op duurzaamheid.

1. Organische katoen/elasthaan

2. Lyocell/organische katoen/elasthaan

3. Linnen

4. Polyamide/elasthaan

5. Viscose/elasthaan

Per kwaliteit is er een goede opbouw in verschillende modellen. Er zijn shirts zonder mouw, korte mouw, ¾ mouw en lange mouw in de verschillende kwaliteiten. In organische katoen zijn er voor Spring/Summer 2022 naast tops ook rokjes en jurkjes verkrijgbaar. Het linnen programma wordt uitgebreid met een singlet en jurkje. Knitwear is verkrijgbaar in viscose.

De basics in organische katoen/ea en lyocell/organische katoen/ea worden in twaalf kleuren aangeboden. De basis bestaat uit wit, donkerblauw, zwart, donkergroen en petrol. Aangevuld met zomerkleuren als off white, zeegroen, blush, cobalt en lichtblauw. Het linnen programma is voor te orderen in acht kleuren. Evenals de vestjes en truien in viscose.

Vooral voor de klanten die een eigen Private Label voeren, is het fijn dat er met minder kwaliteiten in meer kleuren wordt gewerkt. Dit maakt het een stuk makkelijker voor de retailer om zijn/haar eigen never-out-of-stock overzichtelijk te houden.

Occure heeft ook een wijziging doorgevoerd in het productieproces. Om slagvaardiger te worden, starten ze vanaf AW21 met het op voorraad houden van Katoen/Elasthaan en Lycocell/Elasthaan stof bij het productiebedrijf in Portugal in de kleuren donkerblauw, zwart en petrol. Kleuren waar de hoogste omzetsnelheid in zit. De productietijd wordt hiermee aanzienlijk verkort. Van de retailers wordt gevraagd of ze goed hun eigen NOS in de gaten willen houden en om op tijd een nabestelling te plaatsen. Er kan op deze manier beter ingespeeld worden op productie van artikelen waar vraag naar is in de benodigde maten.