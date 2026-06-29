Off-White lanceert L/Ab c/o Off-White, een toegankelijk streetstyle-label

Off-White lanceert L/Ab c/o Off-White, een nieuw streetstyle-label binnen het Off-White-universum. Volgens het merk is het een label voor de volgende generatie creatieven, culturele aanjagers en opkomend talent. Geïnspireerd door de jeugdige experimenteerdrang die het label al lange tijd kenmerkt, komt het merk voort uit ‘Laboratory of Fun’. Dit concept ziet creativiteit als een open en evoluerend proces in plaats van een vaststaand resultaat.

Creativiteit, participatie en dagelijkse zelfexpressie spelen hierbij een fundamentele rol. T-shirts, sweatshirts, trainingspakken, sneakers en ondergoed krijgen een nieuwe invulling met nieuwe codes. Dit versterkt de fundamentele band van het merk met de jeugdcultuur.

Het is een werk ‘in uitvoering’, waarbij de output bijzaak is. Wat telt, is het proces zelf: de gesprekken, de connecties en de creatieve uitwisselingen die onderweg ontstaan.

Dus, terwijl Off-White een volledig gevormde culturele identiteit en visie blijft uitdrukken, blijft L/Ab c/o Off-White bewust open. Het is een evoluerend kader voor de collectieve codering van cultuur. Volgens WWD vervangt de lijn de vorige ‘Off-White For All’-collectie. De lijn richt zich op een jongere consument en heeft toegankelijke prijzen.

Het cropped boxy-jack kost bijvoorbeeld 130 Zwitserse frank (ongeveer 141 euro). De joggingbroek kost 135 Zwitserse frank en het ‘floral diagonal skate t-shirt’ heeft een prijs van 65 Zwitserse frank (ongeveer 70,50 euro). De eerste drop van de collectie is beschikbaar via de e-commerce van Off-White.

Off-White, opgericht in 2013, biedt seizoenscollecties voor mannen en vrouwen, objecten en meubels. Met een ontwerpstudio in Milaan benut het merk de geschiedenis en het vakmanschap van ‘made in Italy’.