OFM. nieuwe kledingpartner Married at First Sight

Vanaf dinsdag 16 januari start het nieuwe seizoen van televisieprogramma Married at First Sight op RTL4 en Videoland. In seizoen 9 kleedt herenmoderetailer OFM. de aanstaande bruidegoms niet alleen voor de bruiloft, maar ook voor de huwelijksreis. Hiermee is de retailer de nieuwe kledingpartner van het programma.

In het realityprogramma worden vrijgezellen, die elkaar nog nooit eerder hebben gezien, aan elkaar gematcht op basis van wetenschappelijk onderzoek door een team van experts. De koppels zien elkaar pas op de dag van de bruiloft. Dit seizoen wordt de kijker meegenomen in de achtergrond van de zeven stellen.

Credits: links: OFM., rechts: Nander de Wijk

Om door een ringetje te halen

De nieuwe kledingpartner OFM. maakt shoppen voor een trouwpak graag gemakkelijk - en ook een beetje leuk. Daarom worden verschillende winkels van de retailer uitgelicht in het programma en wordt er niet alleen gekleed voor het jawoord. Zo zijn ook de vaders, vrienden en getuigen voorzien van een outfit. “Wij vinden het belangrijk dat je een outfit draagt die bij je past, maar ook het beste van jezelf laat zien. Zeker op de trouwdag, maar ook in alle andere momenten in het leven,” aldus stylist Robbert Spek – die ook te zien is in het programma.

Maurice Eijpe, Sr. Client Lead bij mediaproductie- en distributiebureau Ad Alliance zegt hierover: "De samenwerking met OFM. in Married at First Sight is voor ons een schoolvoorbeeld van hoe je een sterk merk natuurlijk integreert in een goed format. De fit tussen beide merken is hartstikke goed, omdat de positionering van OFM. als ‘the best man van jouw look’ perfect past binnen het trouw-karakter van Married at First Sight. OFM. was een hele fijne klant om mee samen te werken. Alles werd tot in de puntjes stijlvol verzorgd en alle kandidaten zijn goed geadviseerd en gekleed door hun experts."

Married at First Sight wordt vanaf 16 januari iedere dinsdag en woensdag om 20:30 uur uitgezonden op RTL4 en is ook te zien via Videoland.