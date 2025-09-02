OFM. opnieuw trotse kledingpartner van het grootste gratis festival van Nederland

Het festivalseizoen afsluiten in stijl? Laat dat maar aan Appelpop en OFM. over. Voor het tweede jaar op rij is OFM. de officiële kledingpartner van dit muzikale mega-evenement in Tiel, dat jaarlijks meer dan 125.000 bezoekers trekt. Dit jaar zorgt OFM. weer voor een flinke dosis herkenbaarheid én het juiste gevoel voor stijl op het terrein. Met een volledig custom made kledinglijn voor alle vrijwilligers, van crew tot organisatie, kan simpelweg niemand eromheen.

We hebben het over ruim 2.000 shirts, polo’s en hoodies. Niet van die standaard exemplaren, maar speciaal ontworpen voor de helden van Appelpop. Dit om iedereen die achter de schermen keihard werkt om het festival tot een succes te maken, er minstens zo goed uitziet als de artiesten op het podium.

“Appelpop is niet zomaar een festival, het is hier in de regio en zo ondertussen in heel Nederland een absoluut begrip” zegt Arthur Feenstra, CEO van OFM. “Dat wij daar als partner onderdeel van mogen zijn, maakt ons meer dan trots.

Grote namen, groot publiek, gratis toegang

Appelpop is al jaren een vaste prik in het tweede weekend van september en staat bekend om z’n relaxte sfeer, goede organisatie en verrassend sterke line-up. Ook dit jaar weet het festival weer grote namen te strikken: Kensington, Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Chef’Special en ga zo nog maar even door. Het lijkt wel of ze er elk jaar een groter feest van maken.

Credits: OFM.

