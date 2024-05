Old Salts of the Aegean: Spring Summer ‘25

Herenkleding merk Dstrezzed presenteert zijn nieuwste collectie op de Pitti Uomo – samen met de nieuwe partner voor Duitsland: Ben And GmbH, Ben Botas.

Ter ere van een van de mooiste, maar meest onderschatte landen van Zuid-Europa, toont deze collectie de invloed van Griekenland via het kleurenpalet, de stoffen en de ontwerpen. Het verrijkt alledaagse stijl door unieke stukken die een zorgeloze lente-/zomermentaliteit uitstralen.

Naast de kerncollectie toont het merk creativiteit met nieuwe eigentijdse ontwerpen. Terra All Over Co-ord. Een tweedelige outfit met all-over borduurwerk, geïnspireerd op oude Griekse terracotta potten. Gemaakt van een luxueuze stof maar toch eigentijds, met een iets oversized pasvorm voor een nuchtere look. Gehaakte details komen terug in breiwerk en in een shirt met korte mouwen en bijpassende korte broek. Octagon details zijn zichtbaar in verschillende productcategorieën om het symbool van het merk dat staat voor Brotherhood te benadrukken. Let op all-over octagon borduurwerken en octagon jacquard in een teddy stof. Gent D Atelier Keramika. De denimfavoriet, los getailleerd met hun beste wassing ooit, met damages en repairs, geïnspireerd door lokale keramiek.

Credits: Dstrezzed

De Spring Summer collectie speelt ook met silhouetten die passen bij het seizoen - denk aan losse, ontspannen en boxy stijlen, verschillende proporties en lichtere lagen. De stoffen in verschillende productcategorieën zijn divers, met interessante texturen zoals melange, slubs en een zomerfavoriet - linnen.

De combinatie van stoffen, silhouetten en het kleurenpalet (denk aan crèmes, witten, aardetinten, frisse blauwen en zomergroenen) brengt de invloed van Griekenland tot leven in elk kledingstuk. Een collectie die gemak en plezier uitstraalt voor de moderne gent die het draagt.

Credits: Dstrezzed

Dit is de zesde keer dat het merk deelneemt aan de Pitti Uomo - met onze nieuwe partner uit Duitsland, Ben Botas (Ben And GmbH). We zijn erg blij om opnieuw samen te werken met Ben Botas en zijn premium bureau Ben And GmbH. In dit geval is het een ‘welkom terug’, aangezien Ben And betrokken was bij onze eerste stappen op de Duitse markt 6 tot 7 jaar geleden. We voelden de behoefte om samen te werken met een bureau dat in staat is om klanten in een premium segment te bedienen en ons bedrijf uit te breiden met een premium strategie. Daarnaast bespreken we samen de mogelijkheden om in het eerste kwartaal van 2025 de allereerste Duitse Dstrezzed monobrand winkel te openen in Düsseldorf, Roy van de Kamp, Sales Director.

Bezoek ons bij de Pitti Uomo, Stand 1, Cortile Lorenes, waar een DJ zal draaien en frozen cocktails worden geserveerd voor bezoekers.

Over Dstrezzed

Al meer dan tien jaar is Dstrezzed een voorloper in het creëren van kwaliteitsvolle, comfortabele herenkleding die resoneert met de hedendaagse man. Met collecties beschikbaar op 800 internationale locaties, viert Dstrezzed de geneugten van het leven, vervat in de merkethos – 'Don't Stress.' Het iconische achthoekige logo symboliseert oneindigheid en eenheid, een krachtig embleem van de blijvende band die gedeeld wordt in de broederschap van de moderne man.