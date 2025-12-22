Olymp – Collectieverslag Fall 2026

The Autumn Edit

75 jaar OLYMP. En er komt nog meer. De nieuwe collectie creëert hybride werelden en overbrugt de kloof tussen business en casual. Helder, modern, zelfbewust.

Wat zijn de belangrijkste stijlen voor dit najaar?

Dit seizoen ligt de focus op moderne essentials. Deze key pieces zijn bewust doorontwikkeld voor een duidelijke richting. Een soort style-handboek dat laat zien hoe je met een paar zorgvuldig gekozen items talloze looks voor elke dag kunt samenstellen. Het resultaat: outfits die passen bij het leven van de moderne man. Ze zijn moeiteloos te up- of downdressen, afhankelijk van de gelegenheid of het weer. Praktisch, flexibel, relaxed en ongecompliceerd: echte essentials die onmisbaar zijn in het dagelijks leven.

Overhemden winnen vanuit trendperspectief weer duidelijk aan belang. Ze zijn niet langer uitsluitend klassiek, maar functioneren als veelzijdige layering-items. De focus ligt op hybride kwaliteiten die naadloos aansluiten bij moderne, casual looks. Het overhemd is bijzonder eigentijds in combinatie met een T-shirt eronder of een overshirt eroverheen. Dit zorgt voor een ongecompliceerde, stijlvolle layering met een moderne touch.

Relaxte sfeer door layering en comfort

Moderne layering, spelend met verschillende lengtes en levendige materiaalcombinaties, straalt een gevoel van lichtheid uit. De look mag elegant zijn, maar niet te gepolijst. Er wordt gebruikgemaakt van hoogwaardige materialen die comfortabel en gemakkelijk zijn, altijd met een zekere nonchalance. Cruciaal is dat het totaalbeeld altijd een beetje ‘undone’ oogt: authentiek, modern en moeiteloos tegelijk.

Smart Business

Voor de perfecte layering-look zet OLYMP in op drie belangrijke essentials:

1. Smart Business Shirt – Cropped: Dankzij de kortere ruglengte valt dit slimme, gewassen overhemd altijd perfect. Het kan netjes in de broek, casual eroverheen of zelfs open gedragen worden.

Dankzij de kortere ruglengte valt dit slimme, gewassen overhemd altijd perfect. Het kan netjes in de broek, casual eroverheen of zelfs open gedragen worden. 2. Smart Business Shirt – Japanese Knitted: Een shirt met de elegantie van moderne formalwear dat comfort naar een hoger niveau tilt. De innovatieve Japanse technologie zorgt voor een superzacht draaggevoel, gecombineerd met een verfijnde, lichte premium uitstraling.

Een shirt met de elegantie van moderne formalwear dat comfort naar een hoger niveau tilt. De innovatieve Japanse technologie zorgt voor een superzacht draaggevoel, gecombineerd met een verfijnde, lichte premium uitstraling. 3. Sets van overshirt en bijpassende broek: Bij de nieuw ontwikkelde co-ords van OLYMP is er keuze tussen een casual overshirt of een clubshirt: een overshirt met reverskraag. In combinatie met geselecteerde fijngebreide items en hoogwaardige T-shirts ontstaat een moderne look voor elke dag.

Everyday Essentials – Wear it Your Way

Het onderliggende principe is eenvoudig: we bieden onze klanten een sterke basis met enkele essentiële items. Hiermee kunnen door diverse combinaties talloze seizoensgebonden interpretaties worden gecreëerd. In een steeds complexere wereld biedt dit enerzijds duidelijke en eenvoudige richting en anderzijds inzicht in de veelzijdige toepassingen van onze producten. Less is more!

Op deze manier willen we ons, samen met onze klanten, ontwikkelen tot een betrouwbare partner voor de complete look.

Kleuren 2026

Dit najaar kenmerkt zich door een warm, rijk kleurenpalet. Het spectrum varieert van zachte natuurtinten tot koelere, meer neutrale groentinten. De belangrijkste kleurimpuls is ‘Black Cherry’: een zeer diepe bordeauxrode tint die uitstekend combineert met bruin- en beigetinten.

In een ‘Dark & Dressy’-capsulecollectie presenteren we een andere belangrijke kleurencombinatie: ‘Dark Chocolat’ met zwart en donkere nougattinten. Verfijnd op satijn en zeer geschikt voor monochrome looks.

In contrast hiermee staan de ‘Winter Whites’ als belangrijk tegenwicht. Hier draait het om helderheid, met crème- en off-white-tinten gecombineerd met beige en taupe. Dit kleurenpalet zet zijn opmars voort en geeft de looks een extra luxe uitstraling. Het kleurthema wordt versterkt door de materiaalkeuze, met een hoofdrol voor breisels, overshirts en corduroy.

Belangrijkste materiaalimpuls: wol

Wij geloven sterk in hoogwaardige en natuurlijke materialen. Wol wordt in vele varianten gebruikt, zoals in de nieuwe merino-jersey kwaliteit en onze merino-breiselserie. Bij casual draait alles om zachtheid en comfort: fijn corduroy en geborsteld flanel zorgen voor warmte en een rijke textuur.

Functionaliteit als drijfveer: outerwear

De outerwear van OLYMP brengt functie en stijl in balans: gewatteerde jassen en bodywarmers van gerecycled materiaal, waterafstotend, windbestendig en licht van gewicht. Strakke lijnen en minimalistische oppervlakken creëren een modern silhouet. In combinatie met een overhemd en een breisel ontstaat een look die koude dagen zelfverzekerd tegemoet treedt: warm, flexibel en met een duidelijke uitstraling.

