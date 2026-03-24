OLYMP is testwinnaar met het beste strijkvrije witte overhemd

Het witte overhemd is een tijdloze klassieker, het toonbeeld van moderne zakelijke elegantie en een onmisbare basic in elke garderobe. De strijkvrije variant maakt het bijzonder onderhoudsvriendelijk en zorgt voor een altijd kreukvrije uitstraling. De beste exemplaren in dit segment zijn volgens de recente overhemden-test van het weekblad 'Stern' van OLYMP. Het internationaal bekende modemerk voor hoogwaardige herenmode uit Bietigheim-Bissingen (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Duitsland) overtuigt zoals verwacht in alle testcategorieën.

In de test werden overhemden van de concurrerende merken Seidensticker, Walbusch, Profuomo, Charles Tyrwhitt, Uniqlo en OLYMP onderzocht. Alle zes modellen waren klassiek wit, gemaakt van zuiver katoen en duidelijk als strijkvrij bestempeld. In verschillende beoordelingsfasen controleerden experts op criteria als algemene indruk, maatvastheid, stofkwaliteit, naden, knopen, knoopsgaten, kraag en manchetten. Vervolgens werden de overhemden twee dagen lang onderworpen aan een draagtest onder dagelijkse omstandigheden en beoordeeld op draaggevoel, bewegingsvrijheid, geurvorming, pasvorm en kreukgedrag. Ook het ademend vermogen is zorgvuldig getest. De overhemden zijn bovendien vijf keer gewassen volgens een streng wasprogramma en daarna gedroogd. Verder zijn tijdens de test typische gebruiksvlekken zoals balpeninkt, koffie en synthetisch zweet op de stof aangebracht, elk met een passende inwerktijd.

Volgens de testredactie van Stern levert OLYMP met het Luxor businessoverhemd het beste totaalpakket. Het overhemd neemt tijdens het dragen nauwelijks geuren aan, blijft grotendeels kreukvrij en overtuigt in de test met de hoogste gladheid na meerdere wasbeurten. Het is bovendien chic genoeg voor formele gelegenheden en biedt in principe alles wat een goed overhemd moet doen. Het OLYMP Luxor-overhemd overtuigde in alle geteste categorieën. Het scoorde vooral goed op afwerking, comfort, witbehoud, onderhoud, duurzaamheid en strijkvrijheid. Ook de kreukbestendigheid tijdens het dragen kwam volledig tot zijn recht.

Mark Bezner, directeur-eigenaar van OLYMP, zegt: “OLYMP staat al 75 jaar voor compromisloze kwaliteit in materialen en afwerking, uitstekende draag- en onderhoudsvoordelen, een optimale prijs-kwaliteitverhouding, een overtuigende modieuze uitstraling en verantwoord ondernemen. Niet alleen bij overhemden, maar bij alle producten. Daarom zijn we blij met dit uitstekende testresultaat.”

Correct onderhoud en zorgvuldigheid zijn cruciaal voor het wasresultaat en de levensduur van kleding. Volgens de aanbeveling van OLYMP omvatten de maatregelen om kreukels te verminderen en de levensduur te verlengen het volgende: keer de overhemden binnenstebuiten, vouw de kraag en manchetten naar binnen en knoop ze volledig dicht voor het wassen of drogen. Daarnaast is het belangrijk de trommel met maximaal zes overhemden per wasbeurt te vullen, het juiste wasmiddel en wasprogramma te gebruiken, de watertemperatuur volgens het wasetiket aan te houden en idealiter op 400 toeren te centrifugeren. Na het wasprogramma is het essentieel de overhemden direct op een hanger te drogen en de kraag, manchetten en de gesloten knoopsluiting glad te strijken.

Dit resulteert zelfs bij de andere overhemdlijnen van OLYMP in een bijna volledige strijkvrijheid. Deze lijnen hebben vanwege modieuze materiaalsamenstellingen en afwerkingsdetails 'slechts' het predicaat 'gemakkelijk te strijken' en zijn niet, zoals het OLYMP Luxor-overhemd, als volledig strijk- en kreukvrij bestempeld. Door het zelfgladstrijkende effect verdwijnen resterende kreukels vanzelf door lichaamswarmte en spanning tijdens het dragen.

