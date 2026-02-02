OLYMP: nieuwe campagne met Oscarwinnaar Matthew McConaughey

De wereldberoemde Oscarwinnaar Matthew McConaughey is sinds 2025 merkambassadeur van het internationale herenmodemerk OLYMP. Deze unieke samenwerking markeert nu de start van de nieuwe reclamefase in 2026.

Mark Bezner, directeur en vennoot van OLYMP Bezner KG, zegt: “Matthew McConaughey en OLYMP – dat is gewoon een perfecte match. Net als onze producten. Niet alleen op zakelijk niveau, maar ook op menselijk vlak. We zijn beiden toonaangevend in onze vakgebieden, inspireren mensen met ons werk, zetten ons in voor goede doelen voor kinderen en jongeren en pleiten voor een actieve en evenwichtige levensstijl. Bovendien zijn we allebei sportliefhebbers en echte familiemensen. Tot slot past de uitstraling van Matthew uitstekend bij onze merkwaarden. Zijn gebaren en mimiek zijn onmiskenbaar en maken onze campagnemotieven uniek.”

De samenwerking met Matthew McConaughey is een belangrijke mijlpaal in de transformatie van productspecialist naar lifestylemerk. De nieuwe reclamecampagne is gefotografeerd door de gerenommeerde topfotograaf Mario Sorrenti in Los Angeles. De beelden van de voorjaarscampagne 2026 zijn de komende weken zichtbaar in grootschalige publieksreclame. Ze bereiken miljoenen mensen via print- en digitale media, sociale media, op de winkelvloer (POS) en op de Duitse tv. De hiermee gepaard gaande grote publiciteit moet de naamsbekendheid en aantrekkingskracht van het merk aanzienlijk vergroten en de vraag naar de hoogwaardige OLYMP-producten positief beïnvloeden.

De eerste marktonderzoeksresultaten, die alle verwachtingen overtreffen, tonen op indrukwekkende wijze aan dat deze samenwerking een perfecte match is. Hieruit blijkt dat de merkherkenning en -perceptie sinds de start van de samenwerking bovengemiddeld zijn gestegen, evenals de aankoop- en activatie-intenties van potentiële doelgroepen. De acties met Matthew McConaughey hebben bovendien de beste interactiepercentages van alle activiteiten in de vergelijkingsperiode op sociale media. Ze genereren meer dan de helft van alle impressies binnen de uitgebreide digitale brandingcampagnes. Tot slot is Matthew McConaughey met groot succes opvallend gepresenteerd op de winkelvloeren van de nationale en internationale vakhandel, waar hij voor veel aandacht heeft gezorgd.

Matthew David McConaughey is geboren op vier november 1969 in Uvalde in de Amerikaanse staat Texas. Sinds zijn acteerdebuut in 1993 in de coming-of-agefilm Confusion – Sommer der Ausgeflippten, geldt hij als een gevestigde naam in Hollywood. Zijn definitieve doorbraak kwam in 1996 als advocaat Jake Brigance in de juridische thriller Die Jury. De rol van de aan aids lijdende Ron Woodroof in het filmdrama Dallas Buyers Club (2013) leverde hem een Oscar op in de categorie ‘Beste Mannelijke Hoofdrol’. Daarna volgden talrijke kaskrakers zoals The Wolf of Wall Street (2013), Interstellar (2014) en The Gentlemen (2019). Recentelijk was hij te zien als acteur in het survivaldrama The Lost Bus (2025), dat direct op nummer een binnenkwam in de Apple TV Charts. De ‘Just Keep Livin Foundation’, opgericht door hem en zijn vrouw Camila, heeft als missie om middelbare scholieren in deze kritieke levensfase te versterken. De stichting motiveert hen om een actief leven te leiden en gezonde keuzes te maken voor een betere toekomst. Matthew McConaughey is bovendien mede-eigenaar van de voetbalclub Austin FC, die uitkomt in de Major League Soccer (MLS) – de hoogste divisie in het Amerikaanse mannenvoetbal.

OVER HET MERK Lees meer over OLYMP op de merkpagina