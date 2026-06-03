OLYMP presenteert exclusieve Matchday-poloshirtcollectie 2026

OLYMP Bezner KG staat al lang niet meer alleen bekend om hoogwaardige zakelijke mode. Het internationaal gevestigde modemerk uit Bietigheim-Bissingen (district Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Duitsland) staat vandaag de dag evenzeer voor hybride looks en relaxte casual stijlen. Daartoe behoort ook het poloshirt als absolute essential in de herenmode. Voor het komende wereldwijde sportevenement is dit veelzijdige key piece verkrijgbaar in een gelimiteerde Matchday-editie, gemaakt voor lange zomeravonden, gezamenlijke momenten en een verzorgde, casual uitstraling.

Heiko Ihben, directeur Brand, Product & Human Resources bij OLYMP, zegt: “Matchday is een gevoel van voorpret, spanning en gezamenlijke momenten met vrienden. Daarmee is de wens verbonden om er goed uit te zien, zonder verkleed te lijken. Precies daarvoor hebben we de Matchday-editie ontwikkeld. Het poloshirt is daarvoor ideaal, want het heeft een sportief karakter, maar een verzorgde look. Het past zowel bij een jeans als bij een chino of pantalon. Onze Matchday-polo's vatten deze veelzijdigheid samen met duidelijke kleurcodes, een moderne pasvorm en de vertrouwde OLYMP-kwaliteit. Zelfverzekerd, modern en absoluut geschikt voor dagelijks gebruik.”

Naast het uitgebreide poloshirtassortiment heeft modemerk OLYMP een kleine capsulecollectie van exclusieve Matchday-poloshirts ontwikkeld. De in een gelimiteerde oplage verkrijgbare OLYMP Matchday-poloshirts combineren ingetogen elegantie met een sportieve teamgeest. De polo's zijn geschikt voor een gezamenlijke watchparty, maar ook voor een zomer in de stad, op reis of voor een spontane after-work-drink. De modern geïnterpreteerde regular fit zorgt voor een comfortabele pasvorm en een look die zowel in het dagelijks leven als op slimme zakelijke momenten overtuigt.

De zes sportieve OLYMP Matchday-polo's zijn uitgevoerd in de kleurcodes van de sportnaties Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Argentinië en Brazilië. De kenmerkende kleuren komen ook terug in patchdetails op de borst en aan de mouwboorden. Precies, bewust minimalistisch en als een duidelijke verwijzing zonder opvallende signalen.

Heiko Ihben voegt toe: “Bij Matchday gaat het niet alleen om resultaten, maar om saamhorigheid, rituelen, emoties en samenzijn. Precies daarvoor zijn onze fan-polo's bedoeld: ongecompliceerd, hoogwaardig en met een subtiele knipoog. En ja, Italië hoort er voor velen gewoon bij, zowel als stijlgevoel als uit passie.”

OLYMP Bezner KG uit Bietigheim-Bissingen bij Stuttgart is marktleider in overhemden in Duitsland en behoort tot de toonaangevende shirtmerken in Europa. Daarnaast wordt het hoogwaardige kledingassortiment, dat naast zakelijke ook vrijetijds- en galaoverhemden, brei- en tricotartikelen en accessoires omvat, wereldwijd in meer dan 40 landen verkocht.

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