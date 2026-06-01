OLYMP presenteert ‘Moments in the Sun’ – Lente/Zomer 2027

De zomer heeft een subtiele aantrekkingskracht: ademende stoffen, zachtere silhouetten en licht dat de dag vertraagt.

Niet alleen voor het seizoen, maar voor de momenten die blijven. Deze collectie vangt de essentie van de zomer en roept het gevoel op van een eindeloze zomermiddag.

De collectie ontvouwt zich in vier duidelijke modules. Elk toont een eigen facet van moderne zomerlooks.

01 Lente op kantoor

02 Everyday Essentials

03 Summer Essentials

04 Zomerfeest

Kantoor Lente/Zomer 2027.

De nieuwe modevisie is niet luid. Ze is ontspannen, positief en zelfverzekerd. Stijlvolle nonchalance tussen mediterrane lichtheid en een modern luxegevoel. De huidige tijdgeest beweegt weg van over-geënsceneerde perfectie, naar een esthetiek van moeiteloze elegantie. Het levensgevoel is: loslaten, genieten, licht zijn – zonder stijlverlies. De look is bewust minimalistisch, maar hoogwaardig.

Key looks: smarte laagjeslooks in moderne kleurencombinaties, losse overshirts en zachte Oxford-overhemden in de nieuwe relaxed fit. Elegante gebreide items met korte mouwen en linnen overhemden zorgen voor kleuraccenten. Sets van een overshirt en een bijpassende broek met kleine bandplooien creëren een nonchalante uitstraling. Elegante business-strepen stralen klasse en kwaliteit uit.

Styling: open kragen, zachte draperieën, ongecompliceerde tweedelige sets, hoogwaardige basics in moderne kleuren, moeiteloze laagjes, een das bij een gestreept overhemd, maar ‘undone’ gestyled.

Kantoor Lente/Zomer 2027.

Kleurenpaletten

De collectie kenmerkt zich door een mediterrane kleursfeer. Nieuw is de vernieuwing van het palet met natuurtinten, aangevuld met sterke kleurimpulsen zoals zacht citroengeel of een warm marsala. Deze zijn perfect te combineren met neutrale tinten en creëren zo nieuwe, hoogwaardige kleurvlakken. De frisse kleurencombinaties ogen natuurlijk en ongecompliceerd en stimuleren de aankoop.

Nieuwe kleurencombinaties: Citroengeel met off-white, zand en morielje. Hier zorgen ‘summer darks’ voor nieuwe contrasten in de look en geven ze de lichte tinten meer diepte.

De sleutelkleur marsala brengt de mediterrane sfeer over en kan worden gedragen in combinatie met wit en taupe.

In het zakelijke segment speelt bovendien een fris rivierablauw een centrale rol.

Voor zomerfeesten en speciale gelegenheden kiezen we voor elegante champagnetinten in combinatie met een vergrijsd mauve en een neutrale groentint.

Materialen en textuur

De focus ligt op natuurlijke texturen en voelbare kwaliteit. De oppervlakken zijn gestructureerd en steeds vaker gewassen voor een levendig effect.

Belangrijke materialen zijn linnen en linnenmixen. Een nieuw en interessant gebied wordt geopend door katoen-TENCELTM-mixen. Deze combineren zachtheid met een natuurlijk draaggevoel en een verkoelend effect. Daarom gebruiken we ze niet alleen voor overhemden, maar ook voor breigoed en jersey. In het smart-business segment worden de stoffen extra gewassen. Hier hebben we een nieuwe, zeer lichte katoenpopeline met een ‘paper touch’ ontwikkeld. Voor een moderne set van een overshirt en broek wordt een verfijnde zomergabardine gebruikt.

Het ‘Japanese Knitted Shirt’ wordt consequent doorgezet. Het combineert de uitstraling van klassieke overhemden met het comfort van jersey en wordt een steeds belangrijker onderdeel van moderne smart-business looks.

Deze productgroep wordt afgerond met een set bestaande uit een overshirt en broek van een technische stof. Deze combinatie is de perfecte reisoutfit: makkelijk te combineren en zeer flexibel voor maximaal draagcomfort.

Productinnovaties

Aircon

Het overhemd met ingebouwde airconditioning. Door de speciale weefconstructie is het zeer luchtdoorlatend. Daardoor is het verkoelend en ademend – perfect voor warme dagen op kantoor.

Natural Stretch

Een innovatie in het strijkvrije segment is een zomerse, zeer elastische ontwikkeling van een technische stretchstof van katoen en TENCELTM. Deze biedt een zeer hoge elasticiteit, zelfs zonder het gebruik van synthetische vezels zoals elastaan. Hier combineren we onze kerncompetentie van strijkvrijheid met het comfort van een stretchstof en het verkoelende en zachte draaggevoel van de TENCELTM-vezel.

Livinguard

Met de nieuwe Livinguard-afwerking breiden we onze programma's voor overhemden, polo's en T-shirts uit met een functionele technologie voor langdurige frisheid. De innovatieve finish bindt geurmoleculen elektrostatisch en neutraliseert deze op betrouwbare wijze. Zo blijven de kledingstukken langer fris en overtuigen ze in het dagelijks leven door comfort, functionaliteit en eenvoudig onderhoud.

Modellen / Details / Silhouetten

In de silhouetten is er momenteel veel beweging: de vormen worden wijder, de kragen krijgen weer meer volume. De romplengtes worden korter, zodat het overhemd ook over de broek gedragen kan worden. Onze nieuwe relaxed fit zorgt hier voor een nieuw, modern silhouet met een grote Kent- of button-downkraag.

Daarnaast zijn er ook kragen zonder boord. In het smart-business segment hebben we een nieuwe variokraag, die gesloten zeer gekleed oogt en open gedragen een moderne revers-uitstraling heeft. Sportieve elementen zoals biesjes en dubbele borstzakken geven de overhemden modieuze accenten.

Moderne modellen met korte mouwen zijn niet alleen belangrijk voor overhemden, maar ook voor breigoed. Nieuw zijn hier doorknoopstijlen en open structuren als statement piece.

Daarnaast zijn er gladde, elegante looks in spannende kleuren, die zowel als enkel item als in laagjes onder een overshirt en colbert gedragen kunnen worden.

Everyday Essentials

Wear it Your Way.

Lichtheid door luchtige laagjeslooks. Onze ‘Everyday Essentials’ zijn ontworpen voor veelzijdigheid. In combinatie met een overhemd ogen ze eleganter en uitgesproken. Gedragen met een T-shirt worden ze lichter, nonchalanter en meer ontspannen.

Of het nu open of gesloten wordt gedragen, in laagjes of als complete look – elk item verandert van karakter afhankelijk van de styling. Het resultaat is een modulaire garderobe voor business, smart casual en alles daartussenin. Eén systeem. Vele mogelijkheden om van de zomer te genieten.

