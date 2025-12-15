Olymp Signature – Collectierapport herfst/winter 2026

The Autumn Edit

De exclusieve OLYMP SIGNATURE herfst-/wintercollectie 2026 combineert traditioneel vakmanschap met moderne invloeden en blaast de rijke geschiedenis van lokaal ambacht nieuw leven in. Het verleden krijgt een eigentijdse interpretatie, waarbij tijdloze elegantie harmonieus samenkomt met innovatieve designconcepten.

Met de grootste zorgvuldigheid en oog voor detail vervaardigd, belichaamt elk stuk de authentieke tradities van zijn oorsprong. Stijlvolle en karaktervolle ontwerpen vormen een harmonieuze brug tussen verleden en heden.

Met The Autumn Edit ontstaat een collectie die herkomst, vakmanschap en duurzaamheid indrukwekkend verenigt – betekenisvol, tijdloos en onmiskenbaar.

Beeld: OLYMP Signature

Core Message

Moderne layering – herinterpretatie van losse items Door slim op elkaar afgestemde combinatiemogelijkheden ontstaan veelzijdige looks, moeiteloos aan te passen aan verschillende gelegenheden – van kantoor tot vrije tijd. De layering-aanpak verenigt hoogwaardige, tijdloze materialen met moderne silhouetten en geeft elk outfit structuur en diepte. Zo ontstaat een karakteristiek totaalbeeld dat lichtheid, functionaliteit en stijl harmonieus combineert.

Colour Mood

Een harmonieus afgestemd palet van zuiver wit via helder lichtblauw tot diep donkerblauw zorgt voor een zachte, rustige start van de dag.

Koele, licht blauwgetinte groentinten geven de werkdag lichtheid, helderheid en een aangenaam comfort.

Warme beige- en chocoladetinten, aangevuld met accentuerende bordeauxtonen, zetten bewuste highlights en onderstrepen een stijlvol gecureerde levensstijl. Helderheid ontmoet diepte, koelte ontmoet warmte, rust ontmoet passie.

Materialen en designs

Business

Iconic Products

De must-have van het seizoen: Een moderne key-stripe op edele satijnbasis in offwhite, bordeaux en warme bruintinten fungeert als markant stijlelement en geeft elk outfit een onmiskenbare signatuur.

Sortimentshighlight – pure scheerwol: Het wasbare shirt van honderd procent scheerwol in fijne mélanges combineert luxueuze textuur met alledaags comfort – perfect voor lange dagen en wisselende eisen. Licht, aangenaam draagbaar en elegant in uitstraling.

Beeld: OLYMP SIGNATURE

Stijlvolle printdetails: Ingetogen minimale en monochrome prints zetten rustige, elegante accenten en vertellen heldere designverhalen. De highlight-print – geïnspireerd op een klaprozenveld – brengt een zachte vleug natuur naar de zakelijke omgeving.

Fijne structuren: Een fijn gestructureerd overhemd met printdetails in de binnenkraag en binnenboorden – verkrijgbaar in zes kleurvarianten – overtuigt door exclusieve afwerkingen zoals handgelakte, tweekleurige parelmoerknopen die het design verfijnd afronden.

Een collectie die helderheid, kwaliteit en stijl naar elk moment van het zakelijke leven brengt – elegant, duurzaam en emotioneel overtuigend.

Casual

Iconic Products

Sortimentshighlight – kasjmier ontmoet wol: Als highlight presenteert zich het overshirt van een hoogwaardige kasjmier-wolmix. Het beschermt betrouwbaar tegen koelere momenten en straalt tegelijkertijd openheid en zelfverzekerdheid uit – een statement-piece voor stijlbewuste verschijningen.

Beeld: OLYMP SIGNATURE

Katoen ontmoet kasjmier: Een katoen-kasjmiermix omarmt de huid met een buitengewoon zachte, luxueuze feel. Dit overhemd vertelt over comfort, zachtheid en een gevoel dat blijft. Het begeleidt veeleisende dagen met een lichtheid die vertrouwen schept, en een esthetiek die blijvende indruk maakt – de perfecte balans tussen alledaags en luxe.

Meadow Flower Print: De Meadow Flower Print in harmonieuze natuur- en blauwtinten doet denken aan stille bloemenlandschappen en brengt rust, frisheid en subtiele poëzie in de dag. Dit deel van de collectie staat voor sereniteit, kwaliteit en een onmiskenbaar gevoel voor detail. Casual, maar met geest, diepte en gevoel – een uitdrukking van moderne rust en elegantie.

Beeld: OLYMP SIGNATURE

Gateway to Premium

Iconic Products

GATEWAY TO PREMIUM – De toegang tot de premiumklasse: Ons zakelijke overhemd met innovatief comfort. Dit zakelijke overhemd met zachte, comfortabele kraag, perfecte knopen met exclusieve parelmoerglans voor stijl en duurzaamheid, fijne stiksels op de kraag en ongeëvenaarde premium-katoenkwaliteit combineert de modernste materialen met doordachte details die zelfs de hoogste eisen vervullen.

De garment-washed variant met fijne details in uni, aangevuld met florale fineliner-print, toont zich flexibel, stijlvol en tijdloos elegant.

Styles

Iconic Products

Een herinterpretatie van de button-down kraag, zacht tegen de hals liggend en tegelijkertijd vol karakter. Hij verenigt moderne helderheid met tijdloze elegantie en zet een subtiel maar expressief statement.

Zo ontstaat een stijl die niet alleen gedragen, maar beleefd wordt – een harmonieus samenspel van traditie en moderniteit dat persoonlijkheid zichtbaar maakt: ingetogen, krachtig en onvergetelijk.

Beeld: OLYMP SIGNATURE

Knit and Jersey

Iconic Products

Trophy Neck – Een stijlstatement van pure lambswool: De Trophy Neck van honderd procent lambswool overtuigt door een zachte, vertrouwde feel en schenkt tegelijkertijd weldadige warmte. Als perfect styling-piece geeft deze trui een stille noblesse – een houding die geen uitleg nodig heeft, omdat ze voelbaar is. Een element dat elegantie vanzelfsprekend maakt.

Drie kleuren – drie sferen:



Lichtbeige mélange: Zacht als het eerste licht van een nieuwe dag.

Donkerblauw: Diep, rustig en helder als een nachtelijke hemel.

Chocolade: Warm, krachtig en vol ziel – een nuance die karakter toont.

Beeld: OLYMP SIGNATURE

Turtle Neck – De kracht van de nacht: De Turtle Neck van honderd procent lambswool in donkerblauw ontvouwt zijn bijzondere expressiekracht: de elegantie van de nacht, de aantrekkingskracht van het onuitgesprokene. Een high-fashion trui die niet luid hoeft te zijn om indruk te maken – zijn verhaal vertelt hij via vorm, textuur en het gevoel dat blijft zodra je hem draagt. Een stuk dat stijl niet voorwendt, maar beleefbaar maakt.

The Autumn Edit verbindt het gisteren met het vandaag. De collectie eert haar wortels, herinterpreteerd tradities en begeleidt de weg naar de toekomst met natuurlijke zelfverzekerdheid – stijlvol, zelfbewust en authentiek.

