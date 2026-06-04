OLYMP Signature: Collectierapport Lente/Zomer 2027

Momenten in de Zon

De OLYMP Signature Lente-/Zomercollectie 2027 staat voor zelfverzekerde lichtheid en een levensgevoel dat rust, vertrouwen en zelfbeschikking combineert. De collectie vertaalt welkome eenvoud naar moderne elegantie.

Geïnspireerd door de onthaasting van het buitenleven, creëert de collectie ruimte voor helderheid, welzijn en creatieve energie. Stijlvol. Gemoedelijk. Vol positiviteit.

Kernboodschap

Styling

Verfijnd samengestelde looks voor elke gelegenheid – van een zakelijke bijeenkomst op kantoor tot een sundowner na het werk. Voor het dagelijks leven, vrije tijd en reizen. Voor ontspannen avonden en speciale momenten. Altijd stijlvol en perfect gekleed.

Credits: OLYMP Signature

Kleurpalet

Een krachtig zomerblauw voor nieuwe accenten: van inkt, een gepigmenteerd marineblauw, tot lichte, frisse blauwtinten.

Offwhite en koele grijstinten in combinatie met verrijkte neutrale kleuren, aardse zand- en bruintinten, taupe en brons.

Gebrande terracottatinten, Cameo Brown en subtiel rosé geven het kleurenpalet een warme diepte.

Zachte, dynamische groentinten zoals basilicum, avocado en salie weerspiegelen de natuurlijke rust van het buitenleven.

Een businessoverhemd van honderd procent katoen, verfijnd geweven in een mini-dot-patroon. De nieuwe, grotere button-downkraag zorgt voor een sportieve pasvorm en is veelzijdig te combineren – met of zonder das.

Credits: OLYMP Signature

De das van luxueus grenadineweefsel en de fijnste zuivere zijde geeft de look een elegante diepte. In combinatie met het jersey jack in bomberstijl van zuiver katoen ontstaat een moderne businesslook met een ontspannen uitstraling.

Zonder das en met de bovenste knoop open is de look aanzienlijk nonchalanter – zelfverzekerd, ongecompliceerd en klaar voor de vrije tijd.

De opvallende twillstreep van zuiver katoen in taupe- en blauwtinten is een modieus statement. Nonchalant open gedragen bij een modern pak, creëert het een zelfverzekerde look voor op kantoor – stijlvol, aanwezig en aangenaam ongecompliceerd.

Van kantoor direct naar de sundowner: een modern pak gecombineerd met een businessoverhemd met bloemenprint als stijlvolle blikvanger. De meest verfijnde parelmoeren knopen, drievoudig handgelakt in een subtiele tweekleurigheid, geven de look bijzondere finesse en elegante diepte.

Credits: OLYMP Signature

Ontspannen zelfverzekerdheid in een verfijnde vrijetijdslook: het poloshirt van katoen en zijde valt op door luxe parelmoeren knopen en een elegante kleurkeuze. Eenvoudig te combineren, krachtig in uitstraling.

Een zelfverzekerde semi-zakelijke look met een maritiem accent: het marinière-shirt gecombineerd met een overshirt van zuiver linnen met een fijn visgraatpatroon.

Een bandana van de fijnste katoen, losjes om de nek gedragen, vult de look aan met subtiele kleuraccenten en geeft het een bijzondere, elegante touch.

De markiesstreep van zuiver linnen zorgt voor frisse, zomerse accenten – licht, natuurlijk en perfect voor warme avonden en zwoele zomernachten.

Het ondoorzichtige interlock T-shirt in wit toont de verfijnde kant van een klassieker. Gemerceriseerd katoen zorgt voor een koele grip, een glad oppervlak en een hoogwaardige uitstraling – ideaal voor een moderne semi-zakelijke outfit.

Het gewassen twill overhemd van katoen zet met zijn frisse kleuren een zomers accent. Een bandana van zuiver katoen met een bijpassende schaduwprint, losjes om de nek geknoopt, geeft de look net dat beetje extra.

Credits: OLYMP Signature

Nieuwe kraagvormen

Grotere kraagvormen maken een modern statement en geven klassieke overhemden meer uitstraling. De grotere button-downkraag combineert sportieve nonchalance met stijlvolle zelfverzekerdheid. De reverskraag van linnen voegt ontspannen elegantie toe aan zomerse looks.

Nieuwe materialen

Een mix van katoen en zijde geeft het businessoverhemd een bijzonder verfijnde uitstraling. De modieuze, zacht afgewerkte kentkraag benadrukt de luxe en combineert de natuurlijke voordelen van katoen en zijde: een aangename grip, fijne glans en hoog draagcomfort. In de breigoedcollectie wordt deze kwaliteit doorgezet in een T-shirt en polo met een glad, hoogwaardig oppervlak.

De linnen capsulecollectie toont zomerse lichtheid in subtiele kleuren. Effen overhemden in frisse tinten vormen de basis, aangevuld met markiesstrepen die het kleurenpalet harmonieus uitbreiden. Een schaduwprint in twee kleurstellingen sluit aan bij deze sfeer en komt terug in de bandana.

Het effen linnen is verkrijgbaar in drie stijlvarianten: met een grotere kentkraag, als stijl met opstaande kraag en als een elegante versie van het resortshirt met reverskraag.

Een nieuwe interpretatie van het gewassen oxfordoverhemd van de fijnste katoen. In effen en Mille Rayé, in klassieke blauw- en rosétinten, combineert het sportieve lichtheid met een innovatieve, grotere button-downkraag.

Credits: OLYMP Signature

Printnieuws

Een taupekleurig paisleydessin ontvouwt zich zacht op een lichtblauwe achtergrond en combineert rustige elegantie met zomerse lichtheid.

De focus ligt op een centrale bloemenprint met een natuurkleurige schaduwachtergrond, aangevuld met een harmonieuze donkerblauwe variant die diepte en warmte stijlvol combineert.

Lichte stippen op een donkerblauwe twillbasis zorgen voor modieuze accenten – modern, opvallend en vol ontspannen zelfverzekerdheid.

Een fijne rankenprint op een geweven streep voegt structuur en de uitstraling van ambachtelijke verfijning toe aan de collectie. Het macro-paisleydessin op gewassen twill in gedekte kleuren geeft de looks een karaktervolle uitstraling met een subtiele aanwezigheid.

Accessoires

Key items

Dassen van zuivere zijde zorgen voor elegante accenten met een fijne textuur. Grenadineweefsels voegen door hun kenmerkende structuur een vleugje luxe toe aan elke look. Bedrukte zijde overtuigt met levendige motieven die beweging en lichtheid uitstralen. Paisley is zowel vertrouwd als nieuw geïnterpreteerd – een uiting van klassieke elegantie met een moderne inslag.

Pochetten ‘Made in Italy’ vullen de collectie aan met handgerolde verfijning van zuivere zijde. De prints nemen centrale dessins uit de collectie over en vertellen hun eigen stijlverhaal. Dubbelzijdig bedrukt, bieden ze dubbele expressie en veelzijdige combinatiemogelijkheden.

Bandana's ‘Made in Italy’ combineren een handgerolde afwerking met zuiver katoen en zomerse lichtheid. Hun zachte textuur licht elke look subtiel op. Veelzijdig draagbaar – van casual tot verfijnd – geven ze de styling een individuele, zelfverzekerde noot.

Credits: OLYMP Signature

Jersey

De collectie zet met nieuwe seizoenskleuren verfijnde, zomerse accenten. Het marinière-T-shirt van gemerceriseerd katoen overtuigt in hoogwaardig interlockbreisel met een glad oppervlak, een koele grip en een aangenaam licht draagcomfort. De klassieke streep-look geeft het geheel een tijdloze frisheid.

Het bonded jersey bomberjack vult de lijn aan met moderne ingetogenheid. De tweewegritssluiting biedt veelzijdige draagmogelijkheden en benadrukt het subtiel sportieve karakter.

Breigoed

Een nieuwe samenstelling in seizoenskleuren geeft de breigoedlijn een vleugje luxe. Van negentig procent biologisch katoen en tien procent zijde ontstaat een effen jerseytricot met een glad, verfijnd oppervlak en een aangenaam zachte grip. De lijn omvat een T-shirt en een poloshirt met echte parelmoeren knopen, die de look een elegante touch geven.

Een andere kwaliteit van negentig procent biologisch katoen en tien procent hennep staat voor natuurlijke lichtheid en een subtiele structuur. Strakke snits, rustige lijnen en een zachte grip kenmerken de uitstraling. Het T-shirt brengt ontspannen helderheid in het dagelijks leven, terwijl de trophy-kraag de look een ingetogen, unieke aanwezigheid geeft.