On That Ass lanceert eerste vrouwenlijn: Women Underwear

Een nieuwe lingerieset op de deurmat zonder dat je er iets voor hoeft te doen, het is iets wat On That Ass mogelijk maakt door zijn nieuwe abonnement voor vrouwen. Het onderbroekenmerk breidt het assortiment uit met zijn allereerste vrouwenlijn, zo maakt On That Ass bekend in een persbericht.

De nieuwe collectie draagt de naam ‘Women Underwear’ en biedt elke vrouw de mogelijkheid om te experimenteren met haar stijl, zo is te lezen. On That Ass heeft als doel comfort en kwaliteit te leveren, maar ook een statement te maken.

Consumenten die een abonnement afsluiten krijgen om de drie maanden een bralette en maandelijks een nieuwe hipster opgestuurd. De onderbroek matcht met de bralette en is voorzien van een subtiel printje. De set is gemaakt van rekbaar en zacht materiaal, zo staat in het persbericht, en vormt zich naar het lichaam voor een onzichtbare pasvorm.

Consumenten kunnen een abonnement afsluiten voor 12,99 euro per maand. Het abonnement is beschikbaar in België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk.