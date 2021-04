Ondanks waardedaling van 13 procent is Nike ‘meest waardevolle’ modemerk van 2021

Nike lijkt onverslaanbaar. Het merk is voor de zevende keer op rij het ‘meest waardevolle’ modemerk van het jaar. Het merk behaalde deze positie ondanks een waardedaling van 13 procent waardoor het een merkwaarde heeft van 30,4 miljard dollar (25,5 miljard euro), zo blijkt uit de ‘Brand Finance Apparel 50 2021’-lijst.

Het bedrijf Brand Finance berekent elk jaar de waarde van 5000 wereldwijde merken en stelt hier diverse lijsten over samen. De ‘Brand Finance Apparel 50 2021’ is hier een van. De pandemie heeft een duidelijk effect gehad op de merkwaardes van de 50 meest waardevolle merken, zo blijkt uit de lijst. De gezamenlijke waarde van deze merken is namelijk met 8 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar. Samen zijn de vijftig labels nu nog goed voor 276,4 miljard dollar (232,5 miljard euro).

Nike zevende jaar op rij ‘meest waardevolle’ modemerk

“2020 was zeker een moeilijk jaar voor de kledingsector. Een wereldwijde economische onderbreking zorgde voor een afname in vraag en winkelsluitingen dwongen merken om snel te digitaliseren,” aldus Richard Haigh, managing director van Brand Finance, in het rapport. “Hoewel de totale merkwaarde van de top 50 merken is gedaald met 8 procent in een jaar tijd, hebben we uitzonderlijke innovatie en behendigheid gezien in de sector, wat merken aankomend jaar ongetwijfeld zal helpen.”

De nummer twee in de lijst is Gucci met een merkwaarde van 15,6 miljard dollar (13,1 miljard euro). De lijst is daarnaast opgedeeld in subcategorieën. De categorie footwear zag de algemene merkwaarde mt 9 procent stijgen. Timberland en Converse verschenen voor het eerst in de top 50 van meest waardevolle merken door stijgingen van 47 en 8 procent. Ondergoedmerken hadden echter flink te lijden in 2020 - gemiddeld daalde daar de merkwaarde met 19 procent. Victoria’s Secret zag de waarde met 22 procent dalen het afgelopen jaar.