Ondernemersverhaal: Mauro Wilson Estevão wil met kledingmerk Mausons tonen hoe het anders kan

De vraag “Wat voor wereld wil ik voor mijn dochter?” was de start van het ondernemersavontuur van Mauro Wilson Estevão. De ondernemer heeft inmiddels een eigen kledingmerk, Mausons, dat niet alleen duurzaam wil produceren, maar in zijn geheel duurzaam wil handelen. Aan de lancering gingen dan ook meerdere jaren van onderzoek vooraf. Wilson Estevão praat FashionUnited bij en toont zijn enthousiasme voor ondernemen, duurzaamheid en mode.

Over: Onder Nederlanders kan de naam Mauro een belletje doen rinkelen. Hij wordt in 2011 het middelpunt van de asieldiscussie in het land. Als negenjarig jongetje wordt hij door zijn Angolese ouders op het vliegtuig naar Europa gezet. Via Portugal komt hij uiteindelijk aan in Nederland waar hij in een Limburgs gezin wordt opgenomen. Hier bouwt hij in acht jaar tijd een leven op. De Nederlandse staat beslist echter dat Mauro niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunnning en terug moet naar Angola. Mauro vecht de beslissing aan. Het verhaal wordt nationaal opgepikt en zorgt voor een discussie over het asielbeleid. In 2013 wordt het asielbeleid aangepast én krijgt Mauro met terugwerkende kracht alsnog een verblijfsvergunning. De inmiddels 30-jarige ondernemer geeft aan dat hij zijn pijnlijke verleden heeft veranderd in een onuitputtelijke kracht en een vastberadenheid om een positieve impact te maken op de wereld.

De reis van modemerk Mausons begon eigenlijk al ruim vijf jaar geleden. Op dat moment nam de ondernemer zijn leven onder de loep, mede door de geboorte van zijn dochter. Hij wil de wereld goed achterlaten en heeft daarbij altijd een passie voor mode en kleding gehad. “Ik kon het alleen nooit een plek geven,” zo vertelt hij tijdens een videocall. “Ik hou van kleding en ken de consumentenkant, maar ik wist alleen niks over de productie.” Hoe meer hij zich in de productie van kleding verdiepte, hoe zekerder hij werd dat het anders moest. “Er waren weinig alternatieven voor traditionele producten en materialen waar ik achter kon staan.” Op dat moment besluit hij dan ook zelf een merk op te richten dat transparant is over waar het product vandaan komt, hoe het gemaakt is en wie het heeft gemaakt. Daarnaast wordt naar elk aspect van het bedrijf gekeken hoe dit mogelijk verder verduurzaamd kan worden.

Het resultaat is een merk voor herenondergoed dat produceert in Portugal, met stoffen van Lenzing, die gemaakt zijn beukenhout vezels. “Ik wilde het makkelijk maken voor mijzelf - ik had geen ervaring in de mode - en het bij de basis houden, letterlijk en figuurlijk. De basis is een onderbroek. Het is het eerste wat je op een dag aantrekt nadat je bent opgestaan en gedoucht. Daarbij heeft ondergoed vanuit vroeger een basisfunctie om je te beschermen. Daarom vind ik het extra belangrijk dat dit basisproduct je moet beschermen en geen schade aanbrengt.” Dat bedoelt de ondernemer niet alleen als het aankomt op het effect van het product op de aarde, maar ook op de drager. Het materiaal dat hij gebruikt neemt namelijk zweet op in de stof waardoor de huid niet uitdroogt en het de kans op bacteriën verminderd.

Naast de productkant kijkt Wilson Estevão ook naar de andere aspecten van het bedrijf als het op verduurzaming aankomt. Transport van de producten gaat zoveel mogelijk door middel van fietskoeriers in Nederland en de verpakking waarin ze komen zijn composteerbaar. Eerst waren alleen de zakjes en papieren om het product composteerbaar, maar sindskort heeft Wilson Estevão ook dozen gevonden die composteerbaar zijn. Ook worden de producten van de producten in Portugal in één grote zak verpakt, in plaats van individueel om zo materiaal te besparen. Wilson Estevão wil met zijn hele bedrijf een positieve impact hebben.

Mausons introduceert nu ook T-shirts. In beeld is ook oprichter Mauro Wilson Estevão te zien. Foto via Mausons.

Ondermodemerk Mausons wil impact maken en tonen hoe het ook kan

De onderbroeken worden in kleine oplages geproduceerd. “Ik wil geen overschotten, dus op is op.” De ondernemer breidt de collectie binnenkort uit met nieuwe modellen en kleuren, maar ook met sokken, shirts en zelfs dames-items. “Ik wil vanuit de basis verder bouwen en uiteindelijk twee collecties hebben: een zomer- en een wintercollectie.”

De ondernemer zoekt daarnaast de samenwerking op met partijen die een gelijkaardige visie hebben op duurzaamheid. Zo is hij recent samenwerkingen aangegaan met Project Cece en Sustainable Fashion Giftcard. Ook lopen er al eerste gesprekken met retailers die interesse hebben de onderbroeken in hun winkels te verkopen.

Gevraagd naar de toekomst van Mausons, dan heeft Wilson Estevão meerdere dromen. “Mijn persoonlijke droom is dat Mausons een merk wordt waarin mensen zich herkennen. Dat mensen mijn ondernemersverhaal zien en daar inspiratie uit halen. Dat ze zien: Hij is van ver gekomen. De struggles die hij heeft, daar hebben we allemaal mee te maken, maar hij heeft er uiteindelijk iets moois van gemaakt.”

Op business vlak wil hij Mausons laten doorgroeien tot een bekende speler in Nederland die als een voorbeeld gezien wordt op het gebied van verduurzaming. Wanneer het merk in Nederland gevestigd is, wil de ondernemen ook kijken naar buurlanden en Scandinavië voor een uitrol. Last but not least moet Mausons betaalbaar worden voor iedereen zodat iedereen toegang heeft tot duurzamere keuzes.