Onderwijsinspectie: modehogescholen moeten harder werken aan sociale veiligheid

Kunst- en mode-opleidingen in het hoger onderwijs moeten harder werken aan het creëren van sociale veiligheid, dat maakte de onderwijsinspectie bekend in een maandag verschenen rapport.

Uit het onderzoek blijkt dat de hogeschoolbesturen maatregelen hebben genomen, maar een structurele aanpak nog ontbreekt. “Het bijstellen van het beleid naar aanleiding van evaluatie gebeurt nog nauwelijks", aldus het rapport.

Kunst-en mode-opleidingen hebben een aantal risico’s ten opzichte van andere opleidingen, volgens het rapport. Docenten komen vaak uit het professionele veld en missen daardoor didactische vaardigheden, bijvoorbeeld voor het geven van feedback. “Meerdere respondentengroepen zeggen dat er gebrek is aan geld en tijd of prioriteit om hen op dit gebied te ontwikkelen", zo stelt het rapport.

Ook waarschuwt het rapport voor machtige artistiek leiders die werkzaamheden verrichten binnen de opleidingen. Docenten zien dat deze personen gebrek hebben aan onderwijskennis en managementvaardigheden, maar toch rondlopen op de opleiding. Dat is volgens het rapport problematisch, omdat zij een machtspositie hebben binnen het werkveld.

De inspectie deed het onderzoek naar aanleiding van de signalen in 2021. In dat voorjaar bleek op de kunst- en mode-opleidingen bij verschillende hogescholen dat de leeromgeving onveilig was.

Zo kwamen er in het rapport over modeschool AMFI een aantal kwalijke zaken naar voren. Sommige docenten zouden daar intimideren en hun communicatie zou er soms op gericht zijn het zelfbeeld van studenten af te breken. Ook zou de concurrentie tussen studenten onderling worden aangewakkerd.