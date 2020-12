Online event ‘Soulful Solutions’: trendanalist Christine Boland duidt Zomer '22 trends op 13-1

Visueel en inspirerend; op 13 januari a.s. duidt trendanalist Christine Boland de huidige tijdgeest in een online live event. Haar Design Language presentaties zijn een veel geprezen bron van inspiratie en geven richting in deze onzekere tijden.

De huidige tijdgeest wordt gedefinieerd door de hardnekkigheid van de pandemie. Met weer een nieuwe lockdown zijn we wederom op de proef gesteld. Niemand weet precies waar het heengaat en ook de economie laat zich niet langer voorspellen. Dat genereert veel onzekerheid.

De pandemie brengt ook nieuwe trends met zich mee. Momenteel draait alles om het -opnieuw- betekenis geven aan de dingen en de systemen om ons heen. We verlangen naar een gedeeld narratief en verbondenheid met de natuur, naar verdieping en bezieling. In vormentaal wordt deze behoefte beantwoord met ‘SOULFUL SOLUTIONS’.

In vier uitgebreide en prachtig geïllustreerde thema’s laat Christine zien waar de consument in deze bijzondere tijd behoefte aan heeft en hoe je dit kunt vertalen naar jouw collectie, merk of business. Want wanneer je begrijpt waar trends ontstaan en vandaan komen, dan kun je deze veel makkelijker toepassen in je eigen werkveld. Verwacht naast concrete voorbeelden, ook uitspraken over vorm, oorsprong, materiaal, dessins en kleurgebruik. Dit alles vergezeld van duidelijke kleurkaarten per thema en toepassingen in inspirerende colour keys.

Navigeer mee door de tijdgeest en trends, laat je inspireren en weet welke vormentaal de toon zet

in lifestyle, fashion, design, interieur, retail en visual merchandising voor Zomer ‘22.