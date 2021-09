Online retailer The Outnet herlanceert private label Iris & Ink

The Outnet herlanceert eigen merk Iris & Ink weer, zo blijkt uit een persbericht. Het merk dat in 2012 werd opgericht door de e-tailer slaat nu een ‘duurzamere’ weg in.

De nieuwe strategie van Iris & Ink zal te zien zijn in de nieuwe herfst/winter-collectie van het merk. In het persbericht is te lezen dat 66 procent van de kleding gemaakt zal zijn van ‘beter overwogen materialen’ en met processen die passen bij de duurzaamheids en circulairiteits productrichtlijnen van moederbedrijf Yoox Net-A-Porter Group. Uiteindelijk moeten de producten van Iris & Ink 100 procent bestaan uit duurzamere en meer circulaire producten tegen 2025, aldus het bericht. The Outnet specificeert dat het hierbij gaat om het gebruik van alleen regeneratieve, hernieuwbare, gerecyclede vezels met een lage impact.

Iris & Ink zag in 2012 het levenslicht. De eigen kledinglijn van The OUtnet moest complementair zijn aan de <em>past season</em> collecties die de e-tailer verkoopt. “De kledingstukken van Iris & Ink vormen de perfecte partner van de <em>designer show-stoppers</em>,” aldus Mo White, destijds creatief directeur van The Outnet in een persbericht. Iris & Ink presenteert meerdere basisstukken voor iedere garderobe.