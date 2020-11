Online sales event Under Armour: Dit is hoe je online een inspirerend event geeft

Sinds de Corona crisis mogen er geen grote events meer gehouden worden. Under Armour stond voor de uitdaging om het sales event online te laten plaatsvinden, zodat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en trends. De uitdaging was om visuele slides te maken, die ook online goed ondersteunen aan het verhaal.

De aanpak

Onze designers zijn aan de slag gegaan en hebben op basis van de huisstijl en merkpositionering van Under Armour een visuele presentatie gemaakt. Omdat het event online is, zijn er andere regels voor het maken van de PowerPoint dan bij een offline presentatie. Deze regels hebben onze designers uiteraard toegepast.

Het resultaat

Dit is hoe je online impact maakt! Het sales event van Under Armour heeft de absolute WOW-factor. Het resultaat is een dynamische en indrukwekkende PowerPoint presentatie die het verhaal van de spreker ondersteund.

PPT Solutions

PPT Solutions is een bureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van professionele en inspirerende PowerPoint presentaties. Dit doen we op het hoogste niveau voor merken als NS, KNVB, Schiphol, Bol.com etc. We werken met een team van 30 collega’s en alles wat we maken doen we voor 100 procent in PowerPoint.