Only breidt kinderassortiment uit met ‘Only Boys’ en ‘Only Mini Girls’

Modemerk Only heeft vanaf deze maand een groter assortiment voor kinderen. Aan het bestaande kinderassortiment, dat voorheen vooral op meisjes was gericht, worden een aparte lijn voor jongens toegevoegd en een lijn voor meisjes tot en met maat 116. Dat blijkt uit een persbericht van Bestseller, het moederbedrijf van Only.

Met de komst van de nieuwe lijnen verandert ook de naam van het kinderassortiment. Kinderkleding werd bij Only tot dusver altijd onder de naam ‘Kids Only’ verkocht. Dat wordt simpelweg ‘Only’, gevolgd door de subcategorie. De nieuwe jongenslijn heet straks ‘Only Boys’, de collectie voor meisjes tot en met maat 116 heet ‘Only Mini Girls’.

De lijn voor jongens, beschikbaar in maat 116 tot en met 176, bevat onder meer denim kledingstukken, evenals shirts, hoodies en truien. De collecties worden gekenmerkt door ‘backprints en minimalistische details’, zo is in het persbericht te lezen. Ook in de ‘Only Mini Girls’-collecties komen spijkerbroeken en andere items voor ‘stoere kleine meiden’.

Het merk had al een lijn voor meisjes van maat 104 tot en met 164. In het persbericht staat ook een ‘Only Girls’-lijn aangekondigt die loopt van maat 116 tot en met 164. Het lijkt erop dat de maatboog van de meisjeslijn met de komst van ‘Mini Girls’ iets is ingekort. FashionUnited heeft dit nagevraagd bij Bestseller, maar is nog in afwachting van een antwoord.

De ‘Only Girls’-collectie is een blauwdruk van de damescollectie van Only: de items voor volwassenen worden voor de meisjeslijn in een kleinere versie uitgevoerd.