Only for Men nieuwe kledingsponsor Almere City FC

Met ingang van dit seizoen worden zowel de staf als de spelers van het eerste team van Almere City FC gekleed door Only for Men. De mannenmodewinkel en de voetbalclub hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de komende twee jaar.

,,Almere City FC en Only for Men zijn een goede match. De twee merken versterken elkaar doordat Ambitie en Ondernemerschap centraal staan. Een win-win situatie. Uitgangspunt is om meerwaarde te bieden aan de club, haar fans én aan de groeigemeente Almere,” aldus Menno Dings, Head of Brand, Marketing en eCommerce bij Only for Men. De selectie van Almere City FC speelt in de KeukenKampioen Divisie. De spelers dragen buiten de lijnen een praktisch e, maar stijlvolle cluboutfit. De cluboutfit bestaat uit een chino, polo en overshirt van het trendy merk J.C. RAGS. De sportieve sneakers zijn van Donkervoort Wear. De staf wordt juist gekleed in een stijlvol colbert. De kleding wordt voorzien van het log o van de club.

Almere City FC. Foto credits: Kristian Krijgsman/Calina.inc

,,Wij zijn er voor zowel de trendy als zakelijke man. Dit zien we terug bij het jonge en ambitieuze team. We kijken uit naar een levendige sportieve samenwerking. Op naar mooie resultaten,” aldus storemanager Andy van Gelder.

Almere City FC. Foto credits: Kristian Krijgsman/Calina.inc

Businessclub avonden bij Only for Men

Voor de lokale mede-sponsoren én fans organiseren de club en de winkel samen ook verrassende businessavonden in de winkel in het centrum waarin netwerken, elkaar inspireren en een verrassende insteek centraal staan. ,,Als jonge en ambitieuze club zijn wij altijd op zoek naar partners die onze ambitie onderbouwen en versterken. Met Only for Men voegen we opnieuw een mooi merk toe dat past in deze lijn. Zij leveren mooie en kwalitatief goede kleding en hebben een groeiambitie op basi s van service en beleving. Wat ons betreft meer dan voldoende overeenkomsten voor een succesvol partnership,” zegt algemeen directeur John Bes van Almere City FC.

Over Only for Men

Only for Men maakt het mannen makkelijk om de beste versie van zichzelf te zijn. Dit doen ze zowel online als in de 17, binnenkort 18, fysieke winkels. Persoonlijk advies van de mode-adviseurs, doeltreffende events én praktische inspiratie staan centraal. Iedere winkel is anders, maar overal heeft Only for Men een uitgebreid ass ortiment met topmerken en de beste deals. Zo vindt iedere man voor aelke gelegenheid een perfecte, complete outfit, op een manier die hem aanspreekt. De mannenmodeketen begon in 2002 in Brabant, maar veroverde al snel Gelderland, Utrecht en de eerste stede n in de randstad. De formule blijft zich tot op de dag van vandaag ontwikkelen om aan de wensen en verwachtingen van mannen te blijven voldoen. Service, beleving en kwaliteit zijn belangrijk voor de keten.

Over Almere City FC

Samen met supporters en het b edrijfsleven bouwt Almere City FC aan club en stad. Als jongste betaald voetbalorganisatie van Nederland is City de uitdager van de gevestigde orde. Om het beter te doen, moet de club het anders doen. Door het samen te doen. Almere City FC is jong, eigenwi js en ambitieus; zo onderscheidt de club zich als vooruitstrevende voetbalclub. De aantrekkingskracht op de club wordt vergroot door waarde toe te voegen voor inwoners, verenigingen en bedrijven in de regio. Dit doet de club door proactief bij te dragen aa n een vitale leefomgeving en commerciële kansen voor ons netwerk. Het resultaat is uiteindelijk duurzame sportieve prestaties. Almere City FC staat voor topsport waar oog is voor de ontwikkeling van mensen en hun omgeving. Als voetbalclub levert het een po sitieve en belangrijke bijdrage aan Almere en de provincie.