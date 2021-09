Only lanceert nieuw merk en stapt zwangerschapskleding in

Bestseller-merk Only lanceert Only Maternity, zo laat het merk weten in een persbericht. Het doel van het merk is ervoor zorgen dat aanstaande moeders zichzelf comfortabel en fashionable kunnen kleden, aldus het merk.

De collectie bestaat uit jurken, jassen, broeken, jeans en andere ‘onmisbare items’. Only meldt dat in de zwangerschapscollectie voor iedere gelegenheid een chique stijl te vinden is. De collectie is daarnaast ook onderdeel van de fashion forward visie van moederbedrijf Bestseller. Er wordt namelijk gestreefd om duurzamere stoffen te gebruiken die evengoed de kwaliteit waarborgen.

De items hebben hetzelfde prijsniveau als andere items van Only en de collectie is verkrijgbaar op de website van het merk, maar ook bij onder andere Wehkamp.

Only Maternity