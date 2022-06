Ontdek de duurzame sneaker collectie van Komrads op de Modefabriek

De grondstoffen van onze planeet zijn eindig. Dit onomkeerbaar feit drijft Komrads om full-circle footwear te creëren. In hun streven naar een NO-WASTE planeet voor toekomstige generaties, maakt Komrads de belofte om een sneaker te maken met de laagst mogelijke impact op de planeet waarop we leven.

Laat je op de Modefabriek onderdompelen in hun rebelse en vooral hele groene wereld. Komrads stelt deze zomer 3 volwaardige collecties voor waarbij alle ogen gericht zijn op de lancering van de ‘new kid on the block’ OCNS [oceans] en hun unieke Rebirth programma.

APL collectie

De APLS is Komrads eerste eigen originele duurzame collectie. Een sneaker waarvoor geen natuurlijke grondstoffen hoeven te worden geoogst en die volledig is gemaakt van gerecyclede en hergebruikte materialen. Dat zonder concessies te doen aan comfort of design en de schoen heeft een officieel goedkeuring van PETA. Het hoofdbestanddeel van de schoen is vegan appelleer. Het appel-ecoleer wordt in Italië geproduceerd met behulp van afval uit de appelsapindustrie.

Komrads, eigendom van het merk.

ICNS collectie

De Komrads ICNS kennen een rijke geschiedenis. Het model werd voor het eerst geproduceerd in de jaren 50 in de Sovjetunie, als antwoord op de Amerikaanse basketbal sneaker, Converse All Stars. Komrads maakte de switch naar een volledig duurzame canvas sneaker zonder het iconische design te veranderen. Met de Komrads filosofie in het achterhoofd, werd er beslist om de cult sneaker volledig ecologisch te maken.

Komrads, eigendom van het merk.

OCNS collectie

De OCNS is de meest recente collectie, deze sneakers zijn gemaakt van plastic uit de oceanen. De vervuilde zeeën en oceanen, één van de meest urgente vervuilingsproblemen, waren de inspiratie voor deze collectie. Hiervoor werkt Komrads samen met SEAQUAL®. SEAQUAL® YARN is een van de beste aardvriendelijke vezels ter wereld. Het garandeert polyestergaren van hoge kwaliteit van gerecyclede materialen, inclusief plastic dat uit de zeeën is gevangen om de wateren van onze planeet en al haar dieren in het wild te beschermen.

Komrads, eigendom van het merk.

In hun nastreven van een zero-waste planeet, blijft Komrads innoveren en methoden ontwikkelen om het milieu te beschermen.

In hun overtuiging dat de toekomst CIRCULAIR is, stelt Komrads in première SMOS [Slippers Made Of Sneakers] voor op de beurzen.

In hun 3-steps-Rebirth programma, verzamelen ze oude, afgedragen sneakers, vermalen deze in kleurrijke stukjes en geven ze een tweede leven door het vermalen materiaal te mengen met gerecycleerde rubber. Het resultaat? Een hippe, exclusieve zomer slipper. Deze zullen voor het eerst voorgesteld worden op de Modefabriek.

Wees één van de eerste om al deze nieuwe projecten te ontdekken en kom langs op de Modefabriek HALL B030. Wil je graag een afspraak maken om meer te weten te komen? Neem even contact op via hello@komrads.world en je wordt met veel enthousiasme verder geholpen.