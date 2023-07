Ontdek de nieuwe spring 2024 collectie van NÜ Denmark ‘Creators of the sea’

Van rotsachtige kliffen tot verpletterende golven, dit seizoen is geïnspireerd op vormen, kleuren en alles wat te maken heeft met de kust. Vertaald in prachtige weefsels en unieke prints. Prachtige neutrale kleuren met blauwe en koraal rode accenten. Schelpen, zeesterren, golven en rotsen zijn de inspiratie voor de prints en zijn verwerkt in kleine details. Alles met aandacht, alles met gevoel voor design, dit is NÜ Denmark!

This is Spring 2024 Feminine. Raw. Sophisticated.

Het verhaal van NÜ Denmark

Het modemerk NÜ Denmark werd voor het eerst geïntroduceerd in Denemarken in 1997. Het was een droom van oprichtster Jannie Lymann om verfijnde, pure en vrouwelijke mode te creëren voor de sterke en stijlbewuste vrouw. De visie van NÜ was toen en is nog steeds duidelijk. Ze willen luxe kwaliteitsmode van pure, vrouwelijke en geraffineerde eenvoud creëren, een gezond bedrijf met gelukkige werknemers runnen en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen met een focus op ethische productie en goede arbeidsomstandigheden. NÜ werd al snel een gewild merk en de collecties worden verkocht in toonaangevende mode winkels in heel Europa, Canada, de VS en Australië.

Algemene informatie over NÜ Denmark

NÜ Denmark brengt vier voororder collecties per jaar uit. 2 Hoofdcollecties en 2 tussencollecties. Service en kwaliteit leveren is zeer belangrijk. Hun beeldmateriaal is prachtig en wordt graag gedeeld op social media en bruikbaar voor de klanten zelf.

Als toevoeging om altijd voorraad in de B2B te hebben produceren zij het gehele jaar FASHION DROPS. Deze items zijn lager in prijs en makkelijk in te voegen bij de geleverde voororders.

NÜ Denmark zorgt voor het leveren van goede kwaliteit, gemaakt van luxe materialen zoals viscose, Tencel, katoen, zijde, wol en leer versierd met handgemaakte prints en borduursels. Bij het maken van elk kledingstuk is er aandacht voor het beste handwerk en mooie details. Bij NÜ Denmark vind je unieke prints die je nergens anders tegen zult komen.