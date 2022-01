Ontdek de "Timeless Comfort" van Profuomo: nieuwe hybride looks en tijdloze designs

Hybride, die term omschrijft het best de nieuwe Profuomo FW22 collectie. Tijdloze designs voor zowel thuis, een avondje uit als op het werk.

Onder de noemer “Timeless Comfort” biedt de nieuwe collectie complete looks die zijn verdeeld in drie hoofdthema’s, te weten:

Smart Casual

Luxury Sports

High Tech

Smart Casual

Het smart casual gedeelte van de collectie wordt gekenmerkt door comfortabel zittende shirts en knits in diverse kwaliteiten en designs. Goed te combineren met overshirts en spord cord broeken om de perfecte outfit samen te stellen voor ieder moment van de dag.

Een blikvanger is ook dit seizoen nog steeds het overshirt, dat als alternatief voor een jasje de look compleet maakt. Profuomo biedt een breed aanbod in zowel geweven als gebreide kwaliteiten, van casual tot gekleed.

Luxury Sports

De Luxury Sports lijn die inmiddels een wezenlijk deel uitmaakt van de collectie, is 100% GOTS gecertificeerd en biedt hiermee het hoogst haalbare op het gebied van organic cotton. De collectie varieert van kleurrijke hoodies tot super comfortabel zittende sweat pants. En natuurlijk mag een overshirts in sweat kwaliteit in dit deel van de collectie niet ontbreken. Ook de 100% eco-down bodywarmers, gemaakt van recycled pet flessen zijn inmiddels niet meer uit de collectie weg te denken.

Naast een gevarieerd aanbod in seasonal styles, is de Luxury Sports collectie uitgebreid met ultieme basics op NOOS, waaronder T-shirts, sweat, hoodies en sweat pants. Alle items uit de Luxury Sports collectie combineren naadloos met stukken uit de andere twee thema’s, waardoor echt hybride looks kunnen worden gecreëerd.

High Tech

De High Tech capsule omvat een compleet programma shirts, knits, broeken en jassen die zijn gefabriceerd van high tech garens en functionele stoffen afkomstig uit de wereld van active sport. In FW22 wordt flink ingezet op de best seller uit de collectie, het Japanese knitted shirt. Voor komend seizoen komt dit shirt in een breed scala kleuren en designs. Verder voortbordurend op deze succesvolle kwaliteit, brengt Profuomo ook comfortabel zittende sportcord broeken in blends van polyester met katoen.

Ook een compleet nieuwe knitwearlijn met polypropyleen verwerking aan de binnenzijde biedt het maximale aan technische en functionele draageigenschappen, zoals quick dry voor hoge vochtopname, thermatic voor een isolerend effect op zowel warme als koude dagen en anti bacteriële eigenschappen waarmee het ook echt high performance wear is voor op de fiets en naar het werk.

Eyecatcher binnen de High Tech module is de “revival of the suit”. Profuomo brengt het echter in een geheel knitted wol-poly blend van Leomaster, met een sportcord broek. Hiermee heeft het pak zichzelf opnieuw uitgevonden en past het weer in de huidige tijdsgeest.

Naast een aantal key looks in de genoemde drie thema’s, blijft Profuomo natuurlijk ook de product specialist in shirts en knitwear. Binnen deze twee categorieën brengt het merk zowel voor het FW22 seizoen als in NOOS veel vernieuwing in gecertificeerd duurzame katoen- en wol kwaliteiten.

Voor het maken van een afspraak in onze showroom kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers.

"Voor het maken van een afspraak in onze showroom kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers:"