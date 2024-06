Ontdek deze 7 nieuwe merken op Modefabriek

Volgende week op Modefabriek (7 to 8 juli 2024) spot je meer dan 300 collecties van Nederlandse en internationale vrouwenmerken. We maakten een selectie van zeven merken die dit seizoen hun première (of comeback) op Modefabriek maken en een bezoekje zeker waard zijn.

Basic Apparel

Sinds de start van Basic Apparel in 2013 staat het maken van tijdloze en verantwoord geproduceerde kleding centraal. Het Deense merk wil ontwerpen maken waar je verliefd op wordt. Geen korte affaire, maar ware liefde. Want als je van iets houdt, gooi je het niet weg. De inspiratie voor de zomercollectie 2025 is een boeiende mix van werkkleding, vrouwelijke boho en een preppy athleisure-esthetiek (tenniscore!).

Basic Apparel Credits: Modefabriek

Fabienne Chapot

Na een tijdje van afwezigheid is Fabienne Chapot weer terug op Modefabriek. Het merk geeft vanaf zomer 2025 een vernieuwende draai aan het DNA en wil dat graag presenteren. Het merk speelt in op de algemene trend dat prints minder dominant worden. Het DNA vind je terug in vernieuwde technieken en materialen met meer textuur. Met het thema Summer Market, kun je een kleurrijke en zomerse collectie voor 2025 verwachten, inclusief een beach capsule.

Fabienne Chapot Credits: Modefabriek

Gina Tricot

Gina Tricot is een samenwerking aangegaan met agentschap Brands for Fashion. Een belangrijke stap in de uitbreiding van de aanwezigheid in de Benelux. Het Zweedse modemerk bestaat sinds 1997 en heeft meer meer dan 150 winkels in Scandinavië en IJsland. Speerpunten zijn duurzaamheid, innovatie en inclusiviteit, met een assortiment dat varieert van tijdloze basics tot de nieuwste denim trends en sprankelende party outfits.

Gina Tricot Credits: Modefabriek

Indi&Cold

Vrouwelijk, bewust en eigenzinnig. Dat is het Spaanse label Indi&Cold. Je herkent het aan het zachte kleurenpalet, exclusieve prints, vrouwelijke vormen en het gebruik van natuurlijke stoffen. Indi&Cold neemt het aspect duurzaamheid mee in het grotere geheel, niet alleen gericht op het milieu, maar ook op persoonlijk, sociaal en zakelijk niveau. Het label wordt in Nederland vertegenwoordigd door Loud Agency in Culemborg.

Indi&Cold Credits: Modefabriek

Studio Clique

Studio Clique werd in 2021 is opgericht door collega's en fashion soulmates Britt, Julie en Michèle, met de Franse hoofdstad als hun persoonlijke muze. De collectie vertegenwoordigt dan ook de garderobe van een echte ‘Parisienne’, met een mix van cleane basics en meer uitgesproken ‘statement pieces’. De lancering ging in thuisland België als een komeet met 50 verkooppunten in 2 jaar tijd. Nu is het tijd voor uitbreiding in Nederland, te beginnen met deelname aan Modefabriek.

Studio Clique Credits: Modefabriek

TWNS The Label

De vroeggeboorte van zijn tweeling tijdens de coronapandemie inspireerde Dimitri Valckaert tot het oprichten van het eigen knitwearmerk TWNS The Label. Het merk viert de individualiteit en de schoonheid van onverwachte wendingen in het leven. De collectie bestaat uit niet seizoensgebonden knitwear in een breed scala aan kleuren en modellen in de mooiste wol-kwaliteiten, zoals merinos, alpaca, mohair en kasjmier.

TWNS The Label Credits: Modefabriek

Zag Bijoux

Zag Bijoux creëert unieke, elegante sieraden die de 'joie de vivre' van het Parijse leven weerspiegelen. Het label werd vijftien jaar geleden opgericht door Michelle en Hervé Zhang in Parijs, waar hun ouders een succesvol accessoireslabel runden. Voor hun eigen merk Zag staan toewijding aan onberispelijke kwaliteit en ambachtelijk vakmanschap centraal. Dat resulteert in een collectie hoogwaardige sieraden van chirurgisch roestvrij staal, geïoniseerd met fijn goud, met kleurrijke, natuurlijke stenen en hoogwaardige versieringen. Dat alles in de stijl van de moeiteloze chic van Parijse vrouwen. In de prestigieuze Rue de Passy in Parijs heeft het merk een flagshipstore.

Zag Bijoux Credits: Modefabriek