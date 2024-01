Ontdek Elsewhere's verfijnde flash winter collectie: waar luxe en duurzaamheid samenkomen

Elsewhere, bekend om haar unieke benadering van mode, onthulde eerder met trots haar nieuwste Flash-collectie voor winter 2023. Deze verfijnde collectie belichaamt de samensmelting van luxe materialen en innovatief design, wat het voortdurende engagement van Elsewhere voor stijl en duurzaamheid weerspiegelt.

Innovatief fluweel

Binnen deze collectie wordt fluweel opnieuw gedefinieerd met het ‘’Akaa Velvet Jacket’’, een meesterwerk dat fluweel en veganistisch combineert. Dit item illustreert op perfecte wijze hoe Elsewhere klassieke materialen transformeert tot moderne must-haves. Het straalt subtiele luxe uit en biedt een warme omhelzing tegen de winterse kou. Combineer het bijvoorbeeld met de stijlvolle velvet bermuda voor een complete, gecoördineerde look.

Credits: Elsewhere

Tote bag

De Hedda Leather Tote Bag, zorgvuldig vervaardigd uit 100% leder. Deze tas is niet alleen een fashion statement maar vormt de perfecte aanvulling op elke wintergarderobe.

Credits: Elsewhere

Jersey comfort

Jersey, een kenmerkend element in Elsewhere's collectie, krijgt extra nadruk in de Flash collectie. Het biedt de drager comfort en flexibiliteit zonder concessies te doen aan stijl. De veelzijdigheid van jersey maakt moeiteloos schakelen tussen casual en formele looks mogelijk.

Credits: Elsewhere

Handgemaakte top

Een opvallend kenmerk van deze collectie is het handgemaakte crochet top. De Reghin Crochet Top, een prachtige mix van katoen en acryl, illustreert het vakmanschap van Elsewhere. Deze top voegt een bohemian flair toe aan de collectie en benadrukt het oog voor detail waar Elsewhere bekend om staat.

Credits: Elsewhere

Een doordachte keuze

In een wereld die wordt geconfronteerd met ecologische en sociale uitdagingen, presenteert Elsewhere een capsulecollectie die zowel beperkt als doordacht is. Met slechts 36 stijlen, allemaal in het zwart, toont Elsewhere haar toewijding aan duurzaamheid en stijl.